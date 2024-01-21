Gergin anlar yaşandı

Kıbrıs adasında dün sabaha karşı etkili olan yoğun sis, hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Anlatıya-Ercan ve İstanbul-Ercan seferleri sisten dolayı gecikmeli gerçekleşti. Türkiye’den gelen 5 uçaktan 4’ü bir saat gecikmeyle Ercan Havaalanına indi.

İstanbul-Ercan seferini yapan uçak ise alana inemediği için Antalya Havalimanına indi. Sis nedeniyle ertelenen uçuşlardan dolayı yolcular gerilim yaşadı. Anlatıya havalimanında bekleyen yolcularla, hava yolu şirketi çalışanları arasında sözlü tartışma çıktı. Oldukça gerilen yolcular, hava yolu şirketinin kendilerine açıklama yapmadığını ve bilgi vermediğini belirterek, yaşananlara tepki gösterdi.

İstanbul yolcuları 2 saat gecikmeli Ercan’a inebildi.