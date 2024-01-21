‘Buna hakkı yok’

Sözde “Omorfo” (Güzelyurt) Belediye Başkanı Viktoras Hacıavraam, Güzelyurtlulara son dönemde dağıtılan arsalarla ilgili açıklama yaparak, Başbakan Ünal Üstel’in “kendisine ait olmayan mallar için tapu vermeye hakkı olmadığını” iddia etti.

Haravgi gazetesinin haberine göre Hacıavraam, konuyla ilgili basın açıklamasında, “Güzelyurt’un satılamayacağını ve seçim öncesi vaatlerin nesnesi olamayacağını” öne sürdü.

Hacıavraam, “işgalin yarattığı oldubittiler ve yasa dışı istilanın Üstel’e ve Ankara’nın yarattığı yasa dışı rejime hiçbir hak vermediğini” ileri sürdü.

Habere göre Hacıavraam, yıllar da geçse, tapu da verilse kendilerinin “Omorfolu” olarak kalmaya devam edeceklerini ifade etti.

