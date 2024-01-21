103 bin liraya hurdacıya satıldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek), Girne’deki tesisinden 700 kilo çıplak kablo ve 180 kilo boyun bağı çalındı. Yapılan soruşturma sonucu biri kurum çalışanı iki kişi tutuklandı. Kurumda teknik eleman olarak çalışan S.Ç.(E-54) ile suçla bağlantılı tutuklanan H.Ö.(E-43) dün mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutuklama emri alındı. Yürütülen ileri soruşturmada zanlıların çaldıkları kabloları bir hurdacıya 103 bin TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri de tespit edildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Polis Basın Subaylığı, hırsızlık vakasının 18 Ocak Perşembe günü meydana geldiğini bildirdi. Polisten yapılan açıklamaya göre;

Girne’de, Cumhuriyet Sokak’taki Kıb-Tek’e ait tesis içerisinde bulunan konteynerin kilidi kırılarak hasara uğratıldıktan sonra konteynerde muhafaza edilen yaklaşık 700 kilo ağırlığında çıplak kablo ile 180 kilo ağırlığında boyun bağı çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen Kıb-Tek çalışanı S.Ç.(E-54) ve H.Ö.(E-43) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada zanlıların çaldıkları kabloları bir hurdacıya 103 bin TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri de tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.