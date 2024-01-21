Lefkoşa’da meydana gelen kazada yolu karşısına geçmeye çalışan Tuğçe Şukuf adlı 14 yaşındaki kız çocuğuna araç çarptı. Ağır yaralanan çocuk beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Kerem Rezzakioğlu tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada kazayla ilgili detaylar aktarılarak, zanlı hakkında tutukluluk talep edildi.

Polis, Kerem Rezzakioğlu'nun 19 Ocak 2024 tarihinde saat 09.45 sıralarında Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi boyunca FT 010 plakalı salon aracı doğru dikkatsiz bir şekilde kullandığı sırada yolun sağında bulunan petrol istasyonu önüne geldiğinde, yaya olarak yolu geçmeye çalışan 14 yaşındaki çocuğa aracının ön kısmı ile çarptığını söyledi.

Polis kaza sonucu yaralanan yayanın kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi acil serviste yapılan ilkyardım tedavisinden sonra beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve araç sürücüsünün suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis yaralının hayati tehlikesi bulunmadığını ancak olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Polis memuru, kazanın meydana geldiği bölgedeki çevre güvenlik kameralarının inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu, ayrıca zanlının verdiği ifadenin araştırılacağını söyledi. Polis, zanlıdan kan örneği de alındığını, sonuçların beklendiğini ifade ederek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme hakkında soruşturma başlatılan zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Karşıyaka’da araç devrildi

Bu arada bir başka kazada Karşıyaka’da meydana geldi. Polisten verilen bilgiye göre; saat 01.00 sıralarında Karşıyaka’da Güzelyalı Caddesi’nde Kadir Görcan (E-21), yönetimindeki FT 686 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Cosmin Tudorel Ghirasim (E-42) yönetimindeki RG 052 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan FT 686 plakalı araç, yolun solundan çıkarak yol kenarında bulunan taş otobüs durağına çarpıp sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan FT 686 plakalı araç sürücüsü Kadir Görcan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, aynı araçta yolcu olarak bulunan Baran İnce (E-20) ise kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tevdilerinin ardından müşahede altına alındı.

