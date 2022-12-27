Kriz derinleşti

Özlem ÇİMENDAL

İlaç fiyatlarına yüzde 90’a varan oranlarda zam yapılmasına karşın; özellikle tansiyon, antibiyotik, ağrı kesiciler, göz damlası ve öksürük şuruplarının piyasada tamamen tükendiği belirtildi. Türkiye’de olduğu gibi KKTC’deki hastalar her 4 ilaçtan bir tanesini bulamıyor ve eczaneleri dolaşmak zorunda kalıyor.

Diyalog’a konuşan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner Hassan, ilaç sıkıntısını doğrularken, sorunun çözümü için Sağlık bakanlığı nezdinde girişim yaptıklarını, sonuç alamayınca Türkiye’nin KKTC Büyükelçiliği’ne başvurduklarını söyledi. Hassan “yüksek fiyat artışlarına karşın hastalar ilaç bulmakta zorlanıyor” dedi.

Türkiye’de depolar boşaldı

Türkiye’de ecza depolarının boşalması ile birlikte hemen hemen tüm ilaçlarda yokluk yaşanıyor. Türkiye’de eczaneye giden vatandaşlar her dört ilaçtan birini bulamazken, KKTC’de de durum farklı değil.

Sağlık Bakanlığı ve İlaç ve Eczacılık Dairesi ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Eczacılar Birliği, konuyu geçtiğimiz hafta Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile görüştü.

Sorunun hallolduğu, ilaç sıkıntısının geçtiğimiz pazartesi günü itibarı ile ortadan kalkacağı duyuruldu ancak bir hafta geçmesine rağmen henüz bir adım atılmadı.

KKTC ilaca ulaşamıyor

Konuyla ilgili Diyalog’a açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner Hassan, geçen hafta yaşanan sıkıntının çözümüne yönelik adım atılacağı açıklamasını hatırlatarak, “Henüz bir adım atılmış değil. Sipariş ekranlarımız hala kapalı, eksilen ilacın yerine yenisini koyamıyoruz. Bunun temel nedeni de Türkiye’de ecza depoların boşalmış ve ciddi bir ilaç sıkıntısı yaşanıyor oluşu. Piyasada ilaç sıkıntısı sürüyor” dedi.

Hassan, KKTC’nin ilaç ihraç yasaklı ülkeler arasından çıkarılmış olmasına rağmen, Türkiye’de yaşanan ilaç sıkıntısı nedeniyle ilaca ulaşımda sıkıntı yaşamaya devam ettiğini vurguladı.

Tansiyon, ağrı kesici ve antibiyotikler tükendi

Hassan, piyasada şu anda hemen hemen tüm ilaçların eksikliğinin yaşandığını, özellikle de tansiyon, antibiyotik, ağrı kesiciler, göz damlaları ve şurupların tamamen tükendiğini kaydetti.

Türkiye’de yaşanan ilaç sıkıntısının KKTC’de çok daha ciddi hissedildiğine dikkat çeken Hassan, konunun çözümü için, KKTC makamlarından sonuç elde edemeyince Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne başvurduklarını kaydetti ve sorunun çözümü konusunda sonuca vardıklarını dile getirdi.