Hız kesmiyor

Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftada meydana gelen 89 trafik kazasında bir can kaybı yaşandı, 24 kişi yaralandı. Aynı süre içerisinde çeşitli suçlardan 875 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Trafik suçları arasında sürat yine ilk sırada yer alırken, seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak en çok işlenen ikinci suç oldu. Seyrüsefer ve ruhsatsız araç kullananların sayısının da yüksek olduğu görüldü.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, 19 Aralık-25 Aralık tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam 89 adet trafik kazası meydana geldiği belirtildi. 24 kişinin yaralandığı kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarının 2 milyon 424 bin 269,49 TL olduğu kaydedildi.

Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyle oldu:

Lefkoşa:32; Gazimağusa:21; Girne:20; Güzelyurt: 3; İskele:13.

19 Aralık-25 Aralık tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucu, toplam 9 bin 437 araç sürücüsünün kontrol edildiği ve suç işlediği tespit edilen 875 araç sürücüsünün aleyhinde yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.



En çok sürat suçu işlendi

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; suçların dağılımı şöyle:

Sürat:211

Seyrüsefer ve ruhsatsız araç kullanmak: 144

Seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak: 114

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 99

Emniyet kemersiz araç kullanmak: 63

Muayenesiz araç kullanmak: 39

Dikkatsiz sürüş: 28

Sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak: 27

Alkollü araç kullanmak: 15

Tehlikeli sürüş: 8

Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak: 5

"A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak: 5

Trafik ışıklarına uymamak: 3

Koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak: 3

Tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak: 1

Diğer trafik suçları: 110

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022, 10:20