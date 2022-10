KTHY ile TÜK’ün borçları 10 milyarı aştı

Suna ERDEN

KKTC’nin stratejik kurumu Kıb-Tek’in, Aksa ve bankalara 2 milyarı aşkın borç yaptığı belirtilirken, yeni yakıt alımlarında ek borçlanmanın kaçınılmaz olduğu ifade ediliyor. Aynı şekilde batmış Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) ve Toprak Ürünleri Kurumu’nun bankalara 10 milyarı aşkın boru bulunuyor ve bu kadar büyük bir miktarın ne şekilde ödeneceği konusunda herhangi bir planlama yapılmıyor.

Devlete bağlı Kıbrıs Sigortanın bu yıl içinde 4 milyon lira zarara girmesine karşın, yeni istihdam talepleriyle karşılaşıldığı belirtilirken, yerel seçim arifesinde Vakıflar Bankası ile Kooperatif Merkez Bankası’nın, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlanması, yani DP’nin yönetimine devredilmesi dikkat çekti.

Kurum ve kuruluşlar yeniden düzenledi

Bakanlar Kurulu, idari koordinasyon yönünden başbakanlık ve başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşları yeniden düzenledi.

Karara göre, Başbakanlığa bağlı Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. ile K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd., Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlandı.

Resmi gazetede yayımlanan karara göre, idari koordinasyon yönünden başbakanlık ve bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar şöyle;

Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi, Kıbrıs Vakıflar Kredi Şirketi, Yayın Yüksek Kurulu, Kıbrıs Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA), Piyangolar Birimi, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi, E-Devlet Yürütme Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar

Kalkınma Bankası, Şeker Sigorta Kıbrıs Ltd., Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd., K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar

Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti., Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), Trafik ve Ulaştırma Hizmeti Komisyonu, Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd.

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK).

Maliye Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar

KKTC Merkez Bankası.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar

İskan Komitesi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu, Atatürk Öğretmen Akademisi, Lefke Avrupa Üniversitesi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar

Rekabet Kurulu, Kıbrıs Türk Petrolleri, Yenilenebilir Enerji Kurulu, Kıbrıs Türk Tütün endüstrisi, Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (TAŞEL), Serbest Liman ve Bölge İdaresi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar

Toprak Ürünleri Kurumu, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu, Genel Tarım Sigortası Fonu, Cypfruvex Ltd.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar

İhtiyat Sandığı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu.

