Başka acılar yaşanmasın

Tüm ülkeyi yasa boğan maden faciasının nedeninin gruzi patlaması olduğu belirtilirken, 6 yaralıdan 5’inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden maden işçileri dün son yolculuğuna uğurlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maden kazasıyla ilgili adli soruşturma yapılacağını açıkladı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında önceki akşam saat 18.15 sıralarında eksi 300 kotunda patlama meydana geldi. Patlama sırasında mesaide olan 110 işçiden 58'i kendi imkanlarıyla kurtuldu. Can kaybı 41'e yükselirken, 11 yaralıdan 5'inin entübe edildiği, 6 yaralının ise İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi gördüğü belirtildi.

Adli soruşturma yapılacak

Patlama sonucu 41 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacak. Artık madenlerimizde hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz. Teknolojinin tüm kabiliyetlerini kullanarak maden kazalarını tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin çalışmaları içerisindeyiz." dedi.

Patlama neden yaşandı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlamanın nedeni olarak grizuyu gösterdi. Dönmez, ilk açıklamasında şu bilgileri verdi:

"Yaralılarımız var. Arkadaşlarımızın yaptığı ilk değerlendirmelere göre grizu patlaması olduğu şeklinde. Fayton dediğimiz mini raylı sistem galerilerin bir kısmına ulaşıyor. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında herhangi eksikliğimiz yok. Sürekli koordinasyon içindeyiz. İlk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu yönünde.”

Grizu patlaması nasıl olur?

Grizu, maden ocaklarının galerilerinde bulunabilen ve belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gazdır. Grizu, başka bir deyişle metan-hava karışımı olarak da adlandırılabilinir. %5 - %15 arası metan ile havanın birleşmesinden oluşan bu karışım, 650'C de 2 fazlı bir yanma gerçekleştirir. Bu karışım önce ani şekilde genleşir, daha sonra patlama merkezine doğru çok büyük bir kuvvetle gazı sıkıştırır. Büyük tahrip gücüne ve yıkım etkisine sahip bir patlamadır.

KKTC acıya ortak oldu

Bu arada KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, DP Genel Sekreteri, Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal Bartın'ın Amasra ilçesinde, maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle mesaj yayımlayarak, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şife yakınlarına da başsağlığı diledi.

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Kılıçdaroğlu: Neden sadece Türkiye'de oluyor?

Maden faciasının ardından Bartın'a giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara peş peşe sorular yöneltti, "Maden kazası, kitle ölümleri neden sadece Türkiye'de oluyor? 'Önlem alacağız' diyorlar. 20 yıldır neredesiniz ya? Nerede önlem alacaksınız? Bu ailelere kim hesap verecek? Hayat Türkiye'de bu kadar ucuz mu?" diye sordu.