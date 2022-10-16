Avrupa hayali

Lefkoşa’da çalıştıkları iş yerine adına düzenledikleri sahte belgelerle Hollanda vizesine başvuran bir kişi daha tespit edildi. Lefkoşa’da Halil & Doğan Elektrik Müteahhitliği isimli iş yerinde çalışan Pakistanlı Muhammad Athar Kamran’ın sahte belge ile Almanya Federasyon Büyükelçiliği Enformasyon Bürosu’na başvurduğu belirtildi. Sahte belgede " Muhammad Athar Kamran’ın çalışmakta olduğu iş yerinin 7 günlük Hollanda ziyaretinde bulunmasına bir itirazı olmadığı, maddi durumunun iyi olduğu" ibarelerinin yer aldığı belirtildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, tutuklama talep edildi.

Kendi hazırladı kendi mühürledi

Polis, zanlının 2022 yılı Eylül ayı içerisinde, Hollanda'ya vize alabilmek için dolandırmak niyetiyle sahte belge düzenlediğini belirtti. Polis, zanlının elektrik teknisyen yardımcısı olarak çalışmakta olduğu Halil & Doğan Elektrik Müteahhitliği’nin izni ve bilgisi olmadığı halde iş yeri tarafından hazırlanmış görüntüsü vererek "Çalışmakta olduğu iş yerinin 7 günlük Hollanda ziyaretinde bulunmasına bir itirazı olmadığı, maddi durumunun iyi olduğu" içerikli İngilizce yazının yer aldığı sahte bir belge hazırladığını açıkladı.

Zanlının söz konusu belgeyi Halil & Doğan Elektrik Müteahhitliği kaşesiyle mühürleyip şirket adına imzaladığını dile getiren polis, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Almanya Federasyon Büyükelçiliği Enformasyon Bürosu’na verip sahte belgeyi tedavüle sürdüğünü ifade etti.

Polis, zanlının sahte belgeye tedavüle sürmesinin ardından Hollanda vizesi alarak sahte davranışla kayıt temini ettiğine işaret etti.

Zanlının 14 Ekim 2022 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirten polis, soruşturma kapsamında alınması gereken ifadelerin söz konusu olduğunu vurguladı.

Polis, zanlının gönüllü ifade vermediğini ancak sözlü olarak belgeyi yurt dışına çıkmak için sahte olarak düzenlediği beyanında bulunduğunu anlatarak, 2 gün tutukluluk emri alınmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Hollanda revaçta

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Halil & Doğan Elektrik Müteahhitliği isimli iş yerinde teknesiyen olarak çalışan Pakistanlı Muhammed Zeeshan Majjed ile iki arkadaşı da iş yeri adına düzenledikleri sahte belgeyle Hollanda vizesi almıştı. Majed tutuklanırken, diğer iki şahsın 1 Ekim 2022 tarihinde ülkeden çıkış yaptığı belirlenmişti.

Soruşturma amaçlı önceki gün mahkemeye çıkarılan Majed hakkında 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.