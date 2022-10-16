‘Euroasia’ 2028’de devrede

Kıbrıs’ın kuzeyi yıllardan beri Kıb-Tek’e bağlı Teknecik santralinin günlük 150 ile 250 megawat arasındaki üretiminde sorun yaşarken, güneyde dev bir projeye start verildi.

‘Euroasia Interconnector’ projesi; Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in elektrik üretimini deniz altından döşenecek kablolarla birbirine bağlanmasını öngörüyor.

Projeye start törenininin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, AB Enerji Komiseri Kadri Simson, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas, çok sayıda yetkili ve yabancı diplomatın huzurunda yapıldığını yazan Politis gazetesi, detayları okurlarıyla paylaştı.

Açılış töreninin yapılmasıyla birlikte, ilk aşamada Güney Kıbrıs’ı Girit üzerinden Yunanistan’la bağlayacak dünyadaki en büyük iki denizaltı güç iletişim kablosunun 2027 yılına kadar kurulum çalışmalarının başlamasının yolunun açıldığına işaret eden gazete, bunun 1000 MW gücünde bir proje olduğunu belirtti.

Sonraki aşamada ise bunu İsrail’le yapılacak bağlantının izleyeceğini kaydeden gazete, tam kurulum aşamasında ise, projenin 2000 MW gücüne sahip olacağını ifade etti.

Gazete, projenin hayata geçirilmesi için, dünyadaki en uzun ve en derin kablonun yerleştirileceğini vurguladı.

Tarihi bir gün

Açılış töreninde yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs için altın bir fırsat döneminin açıldığını belirten Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, yeni bir enerji çağının yoluna taşıyacak bir projeden söz ettiklerini söyledi.

Anastasiadis, uzun yıllardan süren istişarelerin ve yoğun çalışmaların ardından büyük jeopolitik, stratejik ve ulusal öneme sahip bir proje EuroAsia Intercnnector’un inşaat aşamasına geçecek pozisyonda olduklarını vurguladı.

Elektrik bağlantısı inşaatının 2027 yılına kadar sona ermesinin beklendiğini dile getiren Anastasiadis, projenin 2028 yılının ilk yarısında faaliyete konmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Proje AB kapsamında

Euroasia Interconnector Projesi CEO’su Nasos Ktoridis de törende yaptığı konuşmada, projenin birçok enerji hedefine hizmet ettiğini, aynı zamanda AB’nin enerji politikası kapsamında olduğunu dile getirdi.

EuroAsia Interconnector Projesinin hayata geçmesinin “Avrupa Yeşil Anlaşmasının” uygulanması ve AB’nin enerji hedeflerinin tamamlanmasına katkıda bulunacağını söyleyen Ktoridis, bunun projeye müdahil ülkelerin enerji tedariki ve bir bütün olarak AB sisteminin güvenliğini garantilediğini sözlerine ekledi.