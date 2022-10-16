Ölümden döndü

Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı’da iki grup arasında çıkan kavgada 26 yaşındaki A.G. kırık cam şişeyle uğradığı saldırı sonucu yüzünden ve boynundan ağır yaralandı.

Olayın ardından tutuklanan Ömer Faruk Emir (24) dün mahkemeye çıkarıldı. Olayın iki genç gurup arasında sözlü tartışmayla başladığı; zanlı Emir’in arkadaşına bağırdığı için elindeki bira şişesini kırıp A.G.’ye saldırdığı açıklandı.

Yüzünden, boynundan, kulağından ve çenesinden yaralanan A.G.’nin 16 saat süren tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kavgaya karışan E.K.(E-26), D.B.(E-24) ve E.K.’ye (E-23) dava okunurken, zanlı Emir ‘katle teşebbüs’ suçu başta olmak üzere birçok ağır suçlamayla mahkemeye çıkarıldı.

Önce darp etti, sonra kırık şişeyle saldırdı

Soruşturmayı yapan polis, 14 Ekim 2022 tarihinde, saat 03.45 sıralarında Kalkanlı'da, Sarmaşık Sokak üzerindeki yol içerisinde iki grup arasında kavga çıktığını söyledi. Polis, Ömer Faruk Emir’in arkadaşına bağırdığı gerekçesiyle önce A.G.’nin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleriyle vurup ciddi darp suçunu işlediğini söyledi.

Polis memuru, zanlının akabinde elindeki şişeyi kırıp, A.G’ye saldırdığını açıkladı. Polis, zanlının A.G.’yi çenesinden, kulağından, yüzünden ve boynundan yaraladığını ifade etti. Polis, zanlının ayrıca A.G.’nin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleriyle vurup ciddi darp suçunu işlediğini de söyledi.

Polis, A.G.’nin sol kulak altında 2 ayrı yerde 4 ve 5 santim ebatlında yüzeysel kesik oluştuğunu açıkladı. Polis, zanlının A.G.’nin çene ile boyun arasındaki bölgede ise 18 santimlik derin kesi oluşmasına sebep olduğunu vurguladı.

16 saat tedavi gördü

Polis memuru, yaralının olay mahalline gelen ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini, yaklaşık 16 saat görmüş olduğu tedavi sonrasında taburcu edildiğini bildirdi.

Zanlının 14 Ekim 2022 tarihinde alınan şikayet üzerine tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığına dikkat çeken polis, gönüllü ifadesinde suçlarını itiraf ettiğinin altını çizdi.

Polis memuru, olay mahalli ve çevresindeki kamera kayıtlarından yapılan inceleme sonucunda zanlının söz konusu suçu işlediği anı gösteren görüntülerin tespit edilerek emare olarak alındığını anlattı.



Kanlı kıyafetler emare alındı

Aynı gün zanlının ikametgahında arama yapılan aramada zanlının olay anında giydiğini beyan ettiği kanlı sweatshirt ve kot pantolonun emare olarak alındığını söyleyen polis, soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde olaya tanık oluğu tespit edilen 6 şahıstan ifade alınması gerektiğini belirtti. Zanlının serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin olduğunu ifade eden polis, 3 günlük tutukluluk emri talep etti.

Mahkeme hakkında “katle teşebbüs”, “vahim zarar”, “yaralama”, “ciddi darp” ve “tecavüz-i alet taşımak” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.