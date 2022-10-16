Uzun vadeli planlar

Doğu Akdeniz Gaz Forumu (EMGF) Güney Kıbrıs'ta gerçekleştirildi. Forumda Doğu Akdeniz’in AB’nin enerji güvenliğiyle ilgili gelişmelerin merkezi haline gelmesi yönünde açılan perspektifler ve yapılan faaliyetler ele alındı.

Alithia gazetesine göre; forumun açılışında Rum, Yunan, Mısır ve Ürdün enerji bakanları, EMGF Genel Sekreteri, AB’nin Enerji Komiseri Kadri Simson, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve diğerleri konuştu.

Foruma ev sahipliği yapan Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, AB’nin enerji kaynaklarını farklılaştırma çabasında EMGF’nin, uygun sinerjiler oluşturarak rol oynayabileceğini, bunun paralelinde, kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak yeşil dönüşüm yönünde Doğu Akdeniz’e yardımcı olabileceğini söyledi. Pilidu, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’i birbirine bağlayacak EuroAsia Interconnector deniz altı kablo sisteminin inşaat çalışmalarına start verildiğini de hatırlattı.

AB Enerji Komiseri Kadri Simson da AB’nin Rus doğal gazından ve fosil yakıtlardan kurtulma yönünde izlediği adımlara atıf yaptığı konuşmasında, doğal gaz için alternatif güzergâhlar bulunması gerektiğini ve AB’nin bu bağlamda Doğu Akdeniz’e büyük ilgi duyduğunu anlattı.

Simson, Avrupa’nın uzun vadede önceliğini yenilenebilir enerji kaynaklarına ve hidrojene verdiğini belirterek bunların, inovasyon ve enerji verimliliği çalışmalarının yardımıyla doğal gazın yerine geçmesi gerektiğine işaret etti. Doğu Akdeniz’deki enerji ortaklarının, enerji kaynaklarını değiştirmesi konusunda AB’ye yardımcı olabileceğini ekledi.

Nakliye için altyapı

EMGF Genel Sekreteri Osama Mobarez, başarının anahtarının devletler ile özel sektör şirketlerinin bir masa etrafında toplanması olduğunu belirttiği konuşmasında, Doğu Akdeniz’in Avrupa’nın enerji tedarikine katkı sağlayabileceğini, meydan okumalar içerse bile bu argümanın imkânsız olmadığını söyledi.

AB devletlerinin de şirketleri yatırım yapmaya teşvik edecek kaynaklar bulması gerektiğini kaydeden Mobarez, “EMGF ile doğal gaz sektöründe bir dereceye kadar birleşme var ancak artırılması için çalışılması ve doğal gaz nakliyesi için daha çok altyapı oluşturulması gerekiyor” dedi.

Anastasiadis’in önerisi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise EMGF’de yaptığı konuşmada 2027 sonuna kadar Güney Kıbrıs’ın, ihraç edebilecek veya İsrail, Mısır ve Yunanistan’la takas edebileceği yenilenebilir enerji fazlasına sahip olabileceğini söyledi.

Anastasiadis Güney Kıbrıs’ın, 2027’de 120 gigawat civarında, 2030’da bin ve 2033’te bin 800 gigawattan fazla ihraç edilebilir miktar ile temiz elektrik enerjisi ihracatçısı haline gelebileceğini söyledi. Anastasiadis, coğrafik konumu ve enerji alanında komşu ülkelerle ikili, bölgesel ve çok taraflı düzeyde yaptığı uzun vadeli iş birlikleri nedeniyle kendi katkısını sunmaya ve bölgenin sunduğu çözümlerin aktif paydaşı olmaya hazır olduğunu” kaydetti ve bu rolü, EuroAsia Interconnector inşaatının başlaması aracılığıyla üstlendiğini ekledi.

Anastasiadis, Doğu Akdeniz’in enerji kaynaklarının ve güzergâhlarının çeşitlendirilmesi hedefinin, Doğu Akdeniz doğal gazının LNG olarak veya boru hatları ile taşınarak başarılabileceğini, bağlantılı hatlar aracıyla Avrupa’ya yenilenebilir enerji kaynaklarından temiz enerji ihracı konusunda Doğu Akdeniz’in hayatî rol üstlenebileceğini” de kaydetti.