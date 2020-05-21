"Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuldu

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuldu

"Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuldu
banner432

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuldu.
Sokağa çıkma yasağı saat 11.00-15.00 saatlerinde kaldırılan 14 yaş altı çocukların da park ve sahillere gitmesiyle güzel görüntüler oluştu. Çocukların yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Lefkoşa’da ‘Kan ver, hayat kurtar’ sloganıyla...
Lefkoşa’da ‘Kan ver, hayat kurtar’ sloganıyla...
  1. YAŞAM