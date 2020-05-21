Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuldu.

Sokağa çıkma yasağı saat 11.00-15.00 saatlerinde kaldırılan 14 yaş altı çocukların da park ve sahillere gitmesiyle güzel görüntüler oluştu. Çocukların yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi.