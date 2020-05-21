Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuldu.
Sokağa çıkma yasağı saat 11.00-15.00 saatlerinde kaldırılan 14 yaş altı çocukların da park ve sahillere gitmesiyle güzel görüntüler oluştu. Çocukların yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi.
"Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuldu
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuldu
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuldu.
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