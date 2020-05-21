Köpeğini zehirlediler diye ekinleri ateşe verdi

Suna ERDEN

Tepebaşı-Akdeniz arasındaki ormanlık alanı yakmaya çalışan Yusuf Sadrazam’ın tutukluğu devam ederken, geçtiğimiz pazar günü Serdarlı’da meydana gelen iki yangınla ilgili olarak bölge sakini Osman Billuroğlu gözaltına alındı. Ruhsal sorunları olduğu öne sürülen Billuroğlu’nun, polise verdiği ifadesinde suçunu kabul ettiği; ancak çok ilginç bir savunma yaptığı belirtildi. Tepebaşı’nda ormanlık alanı yakmaya çalıştığı iddiasıyla 2 gün önce tutuklanan Yusuf Sadrazam, polise verdiği ifadesinde ‘Şeytana uydum” demişti. Dün gözaltına alınan evli ve bir çocuk babası Osman Billuroğlu’nun ise dünkü ifadesinde köyden birilerinin köpeklerini zehirlediğini söyleyerek “Öfkelendiğim için ekinleri yaktım” dediği iddia edildi.