14 aday yarışıyor

Güney Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu bugün yapılıyor. Seçmen sayısının 561 bin olduğu, toplamda 14 adayın katıldığı seçimin ilk turunda herhangi bir adayın yüzde 50’den fazla oy alması beklenmiyor. Dolayısıyla 12 Şubat’ta ikinci tur için yeniden sandık başına gidilmesine kesin gözle bakılıyor.

Cumhurbaşkanının geniş yürütme yetkilerine sahip olduğu Güney Kıbrıs’ta en iddialı adayların başında Dışişleri Bakanlığı görevinden bir yıl önce istifa eden 49 yaşındaki Nikos Hristodulidis geliyor.

Hristodulidis'i zorlayabilecek rakipleri arasında ise istifa ettiği sağcı iktidardaki Demokratik Seferberlik Partisi'nin (DISI) cumhurbaşkanı adayı ve genel başkanı Averof Neofitu bulunuyor. Sert açıklamalarla partiden istifa eden eski Dışişleri Bakanı'nın tepkisinin de Neofitu'ya olduğu belirtiliyor.

Fakat Neofitu, anketlerde Hristodulidis'in yaklaşık 10 puan gerisinde yer alıyordu.

Anketlerde üçüncü sırada yer alan AKEL’in desteklediği eski müzakereci Andreas Mavroyannis’in

Seçimi üçüncü sırada tamamlaması bekleniyor.

Diğer adaylar arasında, Kıbrıs'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde eşcinsel karşıtı yasalarını değiştirmesinde ve Leozidu davasının kazanılmasında rol alan avukat Achilleas Demetriades’in adı dikkat çekiyor.