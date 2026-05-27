Kurallar hatırlatıldı

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, kurban kesimi ve et tüketiminde bazı unsurlara dikkat edilmezse halk sağlığının riske atılabileceği konusunda uyararak, kuralları hatırlattı.

Kurban Bayramı’nda dini görevlerini yerine getirecek vatandaşların hayvan sağlığını, refahını toplum ve çevre sağlığını dikkate alması gerektiğini belirten Veteriner Hekimler Birliği, kurbanlık hayvan seçimi, kesimi, muhafazası ve tüketiminde yapılması gerekenleri sıraladı.

Birliğin yazılı açıklamasında kurbanlık hayvan seçimi ve kesimi anında karşılaşılacak en büyük sağlık sorununun, zoonotik yani hayvandan insana bulaşabilen hastalıklar olduğu ifade edilerek, kurban kesimiyle et tüketiminde halk sağlığını riske sokacak durumların ortaya çıkabildiğine işaret edildi.

“Mevzuat gereği, hayvan kesimlerinde veteriner hekimlerin görev alması gerektiği unutulmamalı” denilen açıklamada, kurbanlık hayvan nakledilirken ve kesimi yapılırken, hayvan refah kurallarının gözetilmesi ve hayvana eziyet edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

Kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerin de aktarıldığı açıklamada, hayvanın kulağında Veteriner Dairesi tarafından takılmış ve tanımlanması yapılmış kulak numarası bulunması gerektiği belirtildi.

Koyun cinsi hayvanların en az altı aylık, keçi cinsi hayvanların en az bir yaşında, sığır cinsi hayvanların ise en az iki yaşından büyük olması gerektiği kaydedilen açıklamada, seçilecek hayvanın yaşının, Veteriner Dairesi kayıtlarından alıcı tarafından teyit edilebileceği ifade edildi.

Kurbanlıkların kıllarının temiz, parlak ve bakışlarının canlı olması, gebe veya yeni doğum yapmış olmaması, seçilecek hayvanda düşkünlük, ishal, yüksek ateş, öksürük, kokulu burun akıntısı veya başka akıntılar, sık soluma gibi hastalık olmaması gerektiği belirtilen açıklamada, hayvanın çevreye karşı aşırı tepkili olmaması, duruş ve yürüyüş bozukluğu bulunmaması, hayvanda yara, şişlik ve ödem, yapısal anomali olmaması gerektiğine de dikkat çekildi.

Kurban kesim yerlerinde hijyen

Kurban kesim yerlerinin, zeminleri kolay temizlenebilir, sızdırmaz malzemeden yapılmış olması, zemininde su biriktirmeyen, ışıklandırma ve havalandırması bulunan, sağlık ve temizlik şartlarına uygun mekânlar olması gerektiği vurgulanan açıklamada, Veteriner Dairesi’nden ruhsatlı, veteriner hekim kontrolünde kesim yapılan mezbahalarda kesim yaptırılması gerektiği hatırlatıldı.

Park, bahçe, kaldırım gibi kamusal alanlarda hayvan kesimi yapılmaması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

“Özel mülklerde yapılacak kesimlerde hijyen kurallarına uyulmalı. Kesilen hayvanların atıkları çevreye atılmamalı, uygun poşetlerde biriktirilip belediye temizlik ekiplerine teslim edilmeli. Kesim yapılan yerde temiz su bulunmalı. Kesim ve yüzme işlemini sırasında hiçbir aşamada derinin dış yüzü, etle temas etmemeli. Yüzme işleminden sonra, gövdenin iç ve dış yüzü su kullanılarak yıkanmalı, karkas ve iç organlar veteriner hekime muayene ettirilmeli.”

Kesim sonrası etlerin muhafazası

Kesim sonrası etlerin soğutucu dolaplara konmadan ön soğuma için 6-8 saat boyunca serin bir yerde bekletilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “Etler sıcak şekilde soğutucu dolaplara konmamalı.” denildi.

Etler soğutuculu dolaplara yerleştirilmeden önce küçük parçalara bölünerek, dolap içine yayılması, böylece soğuk havanın etin iç kısmına daha kısa sürede ulaşıp, ette bozulma olmadan soğutulmasının sağlanması gerektiği ifade edilen açıklamada, etlerin, ev tipi buzdolabında 2-3 gün, derin dondurucuda (-18°C) ise 6 aya kadar saklanabileceğine dikkat çekildi.

Ev tipi buzdolaplarında saklanacak etlerin, gıdaya uygun ambalajlanarak saklanması, özellikle herhangi bir süt ürünü ve/veya gıda ile direkt temas etmemesi gerektiği kaydedilen açıklamada, etler ve iç organların yeterli ısıl işlem görmeden tüketilmemesi gerektiği de belirtildi.

Resmi ve serbest veteriner hekimlerin, bayram süresince sahada halkın hizmetinde olacağı ifade edilen açıklamada, halkın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi temenni edildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026, 03:25