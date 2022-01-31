Kurallara uymayanlar yanacak

Suna ERDEN

Trafik suçları ve sürücülere uygulanacak para cezaları 2022 yılına göre yeniden güncellendi.

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 7 bin liraya yükselirken, alkollü sürüş yapmanın cezası ise 3 bin 500 ile 7 bin TL olarak belirlendi.

Buna göre; nefesinde 50 ile 100 promil arasında alkol tespit edilen sürücü 3 bin 500 lira ödeyecek. Ancak miktar 100 promili bir miligram dahi aşarsa para cezası 7 bin liraya yükselecek.

Araç kullanırken cep telefonuyla konuşmanın cezası ise 700 lira oldu.

Polis raporlarına göre; en çok işlenen trafik suçları arasında bulunan seyrüsefersiz araç kullanmanın cezası da 700 liraya çıktı. Mal sahibinden izinsiz araç kullanmanın cezası da 7 bin lira olarak belirlendi.

En yüksek rakam 7 bin lira

Trafikte işlenen 182 suç türüne uygulanacak para cezaları 2022 yılına ve yeni asgari ücrete göre belirlendi.

Listede en çok işlenen 52 trafik suçuna öngörülen cezalar şöyle;

1-Kayıtsız araç kullanmak: Bin 50 TL

2-Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 700 TL

3-Seyrüsefer ruhsatını yanında taşımamak: 350 TL

4-Muayenesiz araç kullanmak: 700 TL

5- Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak: 7 bin TL

6- Sürüş ehliyetini beraberinde taşımamak: 350 TL

7- Tehlikeli mahalde önde giden aracı geçmeye çalışmak: Bin 50 TL

8- Kavşakta durmamak: 700 TL

9- Araç sürücüsünün nefesindeki, kanındaki veya idrarındaki alkol oranının 50mlgr ile 100 mlgr arasında olması halinde herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi .(51 mlgr ve 100 mlgr. Dahil): 3 bin 500 TL

10- Araç sürücüsünün nefesindeki, kanındaki veya idrarındaki alkol oranının 100 miligramı aştığı halde herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi .(101 miligram ve yukarısı): 7 bin TL

11- Kask takmamak: Bin 50 TL

12-Trafik ışıklarına riayet etmeme: Bin 400 TL,

13-Hız sınırını 40 km’den fazla aşmak.(41 dahil ve üzeri): Bin 750 TL

14-Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 20 km.ye kadar aşmak.(1-20 dahil): 700 TL

Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 20 km.’den 40 km.'ye kadar aşmak.(21-40 dahil): Bin 50 TL

15- Sürücülerin sürüş esnasında; Cep telefonu veya telsiz telefon kullanmaları, Yiyip-İçmeleri, Birşey okumaları, Kullanmakta oldukları araçların ön, yan veya arkasına görüşlerini engelleyici şeyler koymaları: 700 TL

16-Sürüş ehliyetsiz araç kullanılmasına müsaade etmek: 7 bin TL

17-Sürüş ehliyeti sınıfından başka sınıfta araç kullanmak: 7 bin TL

18-Askeri ve Polis araçlarına benzeyen araç kullanmak: 350 TL

19-Motorlu Araçlar Seyrüsefer ruhsatında konan şartların ihlali: Bin 50 TL

20- Plakasız araç kullanmak: Bin 50 TL

21- Sakat ve sağır sürücülerin araçlarında ayırt edici işaretlerin olmaması: 490 TL

22- Araçlarda şartlara uygun ışık donanımı bulundurmamak: Bin 50 TL

23- Arızalı aksamlarla motorlu araç kullanmak:700 TL

24- Patlak eksozla araç kullanmak: Bin 50 TL

25-Tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak: Bin 750 TL

26-Sürücünün gideceği yönü belirleyen işaretleri vermemesi: 700 TL

27-Üniformalı Polis memurunun talimatına riayet etmemek: 700 TL

28-Trafik çemberi ile kontrolsuz yol kavşaklarında sağdan gelen araçlara öncelik hakkı tanımamak: 700 TL

29-Karşıdan gelen ve doğru gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüş yapmak: 700 TL

30-Otomobil, otobüs, kamyonet ve kamyon sınıfı araçlarda emniyet kemeri kullanmama: 700 TL

31- Çocuk emniyet kemeri ve koruma sistemi bulundurmama ve kullanmama: 700 TL

32- Yaya geçidini veya geçidini kullanmakta olan yayalara öncelik hakkı vermemek: Bin 50 TL

33- Aynı istikamete giden başka bir aracı soldan dolaşmak: Bin 50 TL

34- Araçtan kıvılcım, pislik, cürüf, pas, yağlı madde dökülmesi veya savrulması: 700 TL

35- Methalder olduğu trafik kazasını 24 saate kadar Polise bildirilmemesi: Bin 50 TL

36- Üçüncü şahıs sigortasız veya üçüncü şahıs sigorta kapsamı dışında motorlu araç kullanmak: Bin 750 TL

37- Yol kullanma izni olmadan (A) araç kullanma: Bin 750 TL

38- Kamu araçlarında yangın söndürme cihazı bulundurmamak: 700 TL

39- Motorlu traktör, tarımsal traktör ve biçerdöverlerin ve kamyonların umumi yollarda belirlenen saatler dışında kullanılmaları ve bulundurulmaları: 700 TL

40- Seyir halinde araç sürücülerin trafik levha ve işaretlerine riayet etmemesi: 700 TL

41-Özel tahsisli plaka kurallarına uymamak: Bin 400 TL

42- Araçların ön tamponları üzerine ek koruyucu takılması: 3 bin 500 TL

43- Takside Taksimetre bulundurmama: 2 bin 450 TL

44- Takside taksimetreyi yolcu taşıdığı esnada hileli çalıştırmak: 3 bin 500 TL

45- Sürücü eğitici belgesi olmadan sürücü eğitimi vermek: Bin 750 TL

46- Şoför okulu motorlu aracında şartları yerine getirmeden sürücü yetiştirme gayesiyle ders verme: Bin 750 TL

47- Yasal yetkilendirme olmadan herhangi bir yolun bir kısmını teşkil etmeyen herhangi bir mahiyetteki bir arazi içinde veya üzerinde bir motorlu araç kullanmak: 700 TL

48- Bir motorlu aracı veya çektiği romörkü, yolu kullanan öteki şahıslara tehlike teşkil edebilecek bir yerde veya durumda gerekli emniyet tedbirini almadan bırakmak veya bırakılmasına müsaade etmek: 700 TL

49- Herhangi bir motorlu taşıt aracının sorumluluğunu üzerinde bulunduran bir kimse, böyle bir aracı, geceleyin ön ve arka kısmında sabit yansıtıcı tehlike üçgeni işareti bulundurmaksızın kamuya açık bir yolda bırakması veya terk etmesi: Bin 50 TL

50- Bir Motorlu Aracın izinsiz motor, şasi veya karoserinde değişiklik yapmak: 2 bin 800 TL

51-Yollarda araç kullanan sürücülerin ilk yardım aracı (Ambulans) , itfaiye aracı, Polis Örgütü aracı ve bu gibi acil siren kullanan araçlara yol vermez veya yol üstünlüğü tanımazsa: Bin 50 TL

52- Bir motorlu aracın mal sahibinin aracını suç teşkil edecek şekilde kullanması veya çalıştırmasına müsaade etmesi: 350 TL.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2022, 11:18