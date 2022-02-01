‘İstikrar’ mesajı

Anıl IŞIK

KKTC’de 23 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nden birinci parti çıkan ve gelecek hafta Cumhurbaşkanı’nın, genel başkanı Faiz Sucuoğlu’nu resmen hükümet kurmakla görevlendireceğini açıkladığı Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Beş yıllık hükümet yolculukta 27 sayısı sıkıntılı olabilir. Bu nedenle 27 artı üzerinde daha fazla duruyoruz. Bu formüller de ortadadır” dedi.

Hasipoğlu, seçim sonucunda ortaya çıkan mevcut Meclis aritmetiği nedeniyle ya üçlü koalisyon hükümeti ya da Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile ikili koalisyon hükümeti kurulmasının sağlanabileceğini kaydetti.

Seçim sonuçlarına göre yüzde 5’lik barajı geçen UBP yüzde 39,54; CTP yüzde 32,04; DP yüzde 7,41; HP yüzde 6,68; YDP ise yüzde 6,39 oy oranı ile Meclis’e girdi. Seçimlerde 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 24; CTP 18; DP 3; HP 3; YDP 2 sandalye elde etti.

“Gayriresmi görüşmelerimiz var”

Gelecek hafta resmen hükümet kurmakla görevlendirilmesi beklenen seçimlerde en fazla oy alan UBP’nin Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’ın partisinin yürüttüğü gayriresmî hükümet çalışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Oğuzhan Hasipoğlu, “Gayriresmî anlamda görüşmelerimiz var. Bizim için önemli olan beş yıl kesintisiz gidecek bir hükümet modeli oluşturmak. Aklımızdaki reformları, icraatları yapmak, halkın beklentilerine yanıt vermek…” ifadelerinde bulundu.

“Ülkeye siyasi istikrar getirecek ortaklık…”

“Siyasi istikrar ekonomik istikrarı getirecektir” diyen Hasipoğlu, “Bu bağlamda koalisyon ortakları ile yapmak istediğimiz reformlar, icraatlar, Kıbrıs konusundaki görüşlerimizi peşinen ortaya koyup, bu konuda bizimle el sıkışabilecek ve ülkeye siyasi istikrar getirecek bir ya da birden fazla parti ile ortaklıktır” dedi.

Hasipoğlu, seçimden sonra Meclis’te ortaya çıkan mevcut aritmetiğin önemli olduğunu ifade ederek, “Beş yıllık hükümet, yolculukta 27 sayısı sıkıntılı olabilir. Bu nedenle 27 artı üzerinde daha fazla duruyoruz. Bu formüller de ortadadır” dedi.

Hasipoğlu, “Sayılara bakacak olursanız, ya üçlü bir hükümet olacak ya da Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile olacak” şeklinde konuştu.