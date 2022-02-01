Hayırlı olsun

KKTC’de 23 Ocak Pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde Cumhuriyet Meclisi’ne seçilen 50 milletvekili düzenlenen törenlerle mazbatalarını aldı.

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’nda saat 14.00’te düzenlenen törende UBP’den; Faiz Sucuoğlu, Olgun Amcaoğlu, Ahmet Savaşan, Hasan Taçoy, Alişan Şan, Sadık Gardiyanoğlu, Zorlu Töre, CTP’den; Sıla Usar İncirli, Ürün Solyalı, Devrim Barçın, Filiz Besim; HP’den; Kudret Özersay ve DP’den; Hasan Tosunoğlu mazbatalarını aldı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Covid-19 pozitif olan Doğuş Derya ise törene katılmadı.

Anı fotoğrafı çektirilmesinin ardından tören sona erdi.

Hacıoğlu başarı diledi

Gazimağusa’dan seçilen Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri Dursun Oğuz, Sunat Atun, Oğuzhan Hasipoğlu, Hakan Dinçyürek, Resmiye Eroğlu Canaltay, Hüseyin Çavuş; Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri Asım Akansoy, Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu; Demokrat Parti’den Fikri Ataoğlu, Halkın Partisi’nden Ayşegül Baybars, Yeniden Doğuş Partisi’nden Erhan Arıklı Gazimağusa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen törenle mazbatalarını aldı.

Mazbata töreninde konuşan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi ve ayrıca seçim çalışmalarını yürütme Başkanı Musa Hacıoğlu, çalışmaların başarıyla yürütüldüğünü belirterek emek verenlere teşekkür etti.

Hacıoğlu, seçilen milletvekillerini tebrik edip ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Girne’de mazbataları Esendağlı verdi

Girne Milletvekilleri de Girne Kaza Mahkemesi’nde düzenlenen törenle mazbatalarını adı.

Mazbata teslim töreninde, Girne İlçe Seçim Kurulu Başkanı Melek Esendağlı ve İlçe Seçim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

UBP Girne Milletvekilleri Kutlu Evren, İzlem Gürçağ Altuğra, Özdemir Berova, Hasan Küçük, Ünal Üstel, CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Ceyhun Birinci, Fikri Toros, Ongun Talat, HP Milletvekili Jale Refik Rogers ve DP Milletvekili Serhat Akpınar, düzenlenen törenle mazbatalarını Girne İlçe Seçim Kurulu Başkanı Melek Esendağlı’dan aldı.

Girne İlçe Seçim Kurulu Başkanı Melek Esendağlı törende kısa bir konuşma yaptı.

Esendağlı, tüm vekilleri kutlayarak, görev sürelerinde başarılar diledi.

Çavuşoğlu’nun mazbatasını oğlu aldı

İskele milletvekilleri de İskele kaza mahkemesinde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Ulusal Birlik Partisi’nden, Emrah Yeşilırmak ile Cumhuriyetçi Türk Partisinden Biray Hamzaoğulları ve Fide Kürşat’a mazbataları İlçe Seçim Kurulu Başkanı Füsun Cemaller tarafından verildi.

Geçen hafta Covid-19 testi pozitif çıkan Ulusal Birlik Partisi milletvekili Nazım Çavuşoğlu’nun mazbatasını oğlu Halil Çavuşoğlu alırken, Yasemin Öztürk’ün mazbatasını da eşi Muhammet Öztürk aldı.

İlçe Seçim Kurulu Başkanı Füsun Cemaller, tüm milletvekillerine başarılar diledi.

Güzelyurt ve Lefke’deki tören mahkemede gerçekleşti

Güzelyurt’taki tören, Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde gerçekleşti.

Buradaki törende, UBP Milletvekili Ali Pilli adına oğlu Hasip Pilli, UBP milletvekili Ziya Öztürkler ve CTP milletvekili Armağan Candan’a mazbataları Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatma Şenol tarafından takdim edildi.

Lefke milletvekilleri ise mazbatalarını Güzelyurt’taki Lefke Kaza Mahkemesi’nde düzenlenen törenle aldı.

UBP milletvekili Fırtına Karanfil ve CTP milletvekili Salahi Şahiner’e mazbataları Lefke İlçe Seçim Kurulu Başkanı Banu Soyer tarafından takdim edildi.



Ant İçme Töreni 7 Şubat ‘ta

Süreç gereği, seçim sonuçlarının 28 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasının onuncu günü olan 7 Şubat Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi saat 10.00’da toplanacak ve milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak. Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü uyarınca ilk toplantıya, Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel başkanlık edecek.

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar, Ünal Üstel “Geçici Başkanlık” görevini yürütecek.

En genç iki milletvekili ise, divan katipleri seçilinceye kadar, geçici katiplik görevini yürütecek.

23 Ocak Pazar günü yapılan seçimde 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etmişti.

Yeni Erenköy Belediye Başkanı olarak görev yaparken UBP İskele Milletvekili seçilen Emrah Yeşilırmak, mazbatasını aldıktan sonra üç gün içinde görevlerinden birini tercih ederek bildirecek. Yeşilırmak’ın milletvekilliğini tercih etmesi durumunda belediye başkanlığını as başkana devretmesi gerekiyor.