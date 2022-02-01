Uzman bir ekip görevde

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Kurumu ve Karpaz Tütün Kooperatifi, Karpaz bölgesindeki tütün yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması konusunda geçtiğimiz cumartesi günü toplantı yaptı.

Açıklamaya göre; Kooperatif binasında düzenlenen toplantıda Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi’nden üretim ve pazarlama konularında uzman bir ekip ve Karpaz Tütün Kooperatifi yetkilileri, bireysel üreticiler, Tarım Bakanlığı yetkilileri, muhtarlar, Özgür İş İnsanları Derneği, Adıyamanlılar Derneği, Bafra Gıda yetkilileri ve farklı sektörlerden iş insanları hazır bulundu.

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tıngır etkinlikte yaptığı konuşmada ülkede mevcut üretim kapasitesini arttırmayı hedeflediklerini; sadece Karpaz’da kalmayıp, Lefke bölgesine kadar uzanan bir üretim ağının yayılmasını arzuladıklarını söyledi.

Tıngır, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve TİKA’nın da kendilerine destek olduğunu belirtti.