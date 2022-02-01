Bir günde 4 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 2 can kaybı yaşandı, 508 yeni pozitif vaka tespit edildi. Güney Kıbrıs'ta da Covid- 19 nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 137 bin 680 testle 3 bin 396 vaka saptandığı bildirildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı 21 bin 978 testle, 508 covid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre dün covid-19 nedeniyle 2 kişi vefat etti. Böylece bugüne kadar ülkede covid-19 nedeniyle kaybedilen toplam hasta sayısı 172’ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören 82 yaşındaki Durali Kaptan ile 85 yaşındaki Nalan Ziver Şüküroğlu olduğu belirtildi.

Dün tespit edilen vakaların 254’ü Lefkoşa, 103’ü Girne, 104’ü Gazimağusa, 22’si Güzelyurt, 11’i İskele, 14’ü ise Lefke bölgesinden.

Dün yapılan testlerle, şimdiye kadar yapılan toplam test sayısı 5 milyon 387 bin 219’a, toplam vaka sayısı 55 bin 312’ye yükseldi.

Şu anda toplam 5 bin 156 kişinin covid-19 tedavisi devam ediyor. Pandemi Merkezinde 54, merkezi karantinada 5 bin 90 hasta bulunuyor. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 12.

Dün ayrıca, 519 covid-19 hastası taburcu edildi. Böylece ülkede şimdiye kadar covid-19 tedavisi görerek taburcu olan kişi sayısı 49 bin 986’ya çıktı.

Ülke genelinde dün bin 698 aşı yapıldı ve son 24 saatte toplam 482 bileklik takıldı, 436 bilekliğin takibi sonlandırıldı.

Takip edilen toplam bileklik sayısı 3 bin 751, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 120 bin 367 olarak açıklandı.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta Covid- 19 nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 137 bin 680 testle 3 bin 396 vaka saptandığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 256 bin 746'ya ulaştığı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 733'e yükseldiği açıklandı. Tedavi altındaki 204 hastanın 65'inin durumunun ciddi olduğu, hayatını kaybedenlerin ise 77 yaşında bir kadın ile 86 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.