‘İşe yaramaz’

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Haravgi gazetesine göre Kıbrıs sorunundaki durumu “hayal kırıcı” bulan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in açıkladığı ve Güven Yaratıcı Önlemler’in (GYÖ) işe yaramayacağı görüşünü paylaştı.

Stefanu Türkiye’yi, Kıbrıs sorununda uzayıp giden çıkmazdan istifade “çözüm perspektifini altını oyarak yeni emrivakiler yaratmakla” suçladı. Stefanu, “Gerçekten bugün Kıbrıs sorunundaki durum hayal kırıcıdır. Türki tarafı, iki devlet çözümü konusunu artık resmen ortaya koyuyor. İki devlet çözümünü bizim kabul etmemiz asla söz konusu değildir” dedi.

“Zaman aleyhimize işliyor, işgali sonlandırmanın ve Kıbrıs sorununun çözümü aleyhine işliyor” diyen Stefanu müzakerelerin, yıllar süren müzakerelerde kazanılanlar korunarak koptuğu yerden yeniden başlaması için inisiyatif almaları gerektiğini söyledi “Hükümetin açıkladığı muhteşem GYÖ’ler çıkmazın kırılmasında etkin bir çıkış yolu sağlayamaz” dedi.

Stefanu önlerindeki tek yolun iki bölgeli iki toplumlu BM metinlerinde tarif edildiği şekliyle siyasi eşitliğe sahip federasyon çözümü olduğu görüşünü ortaya koydu. AKEL’in Anastasiadis’e, BM Genel Sekreteri’nin önerdiklerine içerik kazandıran somut öneriler sunduğunu, bunları kullanmanın Anastasiadis’in elinde olduğunu kaydeden Stefanu “Biz kurbanız ve uluslararası unsur bizi suçluyor. Bu, izlediği politika konusunda Başkan’ı en azından düşündürmeli” ifadelerini kullandı.

Haravgi Cumhurbaşkanı Tatar’ın Filelefthers’un dünkü sayısında yer alan söyleşisini “Ersin Tatar İki Devlette Israr Ediyor” başlığı altında özetledi.