Köprülü’de pembe şölen

Kavisli gagaları, zarif hareketleri ve pembe tonlarındaki renkleriyle dikkat çeken göçmen kuşlardan flamingolar, bugünlerde Kıbrıs’taki sulak alanların kış konukları oluyor. Yağışların ve göllerdeki su seviyesinin artmasıyla sulak alanların müdavimi olan flamingolar bu günlerde Mesarya bölgesinde bulunan Köprülü Göleti’nde konaklıyor.

Pembe renkleriyle en çok ilgi çeken kuş türlerinden biri olan flamingoların gelişiyle Köprülü Göleti ziyaretçi akınına uğradı. Bölge sakinlerinin yanı sıra doğa fotoğrafçıları da görsel şovu izlemek için gölete gitti. Ayrıca flamingoların eşsiz görüntüleri Dronebook kameralarına da yansıdı.

Dolgulama tekniğiyle yapılan Köprülü Göleti, yüksek miktarda su toplama özelliğine sahip olduğu için Flamingoların tercihleri arasında ilk sırayı alıyor.

Köprülü’ye inen kuşların günler, haftalar ve aylarca kalıyor ve hatta ürüyor.

Her yıl farklı ülkelerden gelen kişiler kuşların uğrak yeri olan Köprülü Göleti’nde gözlem yapıyor ve fotoğraf çekiyor. KUŞKOR üyeleri de 1988 yılından bu yana Köprülü Göleti’nde kuş gözlemi yaparken, bölgeye geziler de düzenliyor. Ayrıca bu zenginlik son yıllarda doğa fotoğrafçılarını da alana çekiyor.

Kış ziyaretçileri

70 yıla varan ömürleriyle en uzun yaşayan kuş türlerinden olan ve tek ayak üzerinde duruşlarıyla ve uyumalarıyla tanınan flamingolar, toplu yaşamı seviyor. Flamingolar, sığ sularda yaradılışlarından gelen avlanma mekanizması olan kıvrık gagalarıyla avı saklandıkları yerden çıkarabiliyor. Ağrotur ve tuz gölü “Bird Life Cyprus” örgütünün web sitesine yer alan bilgilere göre; Kıbrıs’ta “büyük flamingolar” Ağrotur ve Larnaka Tuz göllerinin yaygın bir kış ziyaretçisi. Her yıl Kıbrıs'taki flamingo sayıları ve hatta burada ne kadar kaldıkları yağışlardaki dalgalanmalara ve dolayısıyla tuz göllerindeki su seviyelerine göre değişiyor. Kış aylarında tuz göllerinde büyük sürülerde binlerce flamingoya rastlanıyor ve kışların yağışlı geçtiği yıllarda bazı flamingolar yazı da Kıbrıs'ta geçiriyor.