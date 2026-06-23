41 yaşında veda etti

Yeşilyurt'ta, çöpleri almak için bir evin önünde duran Lefke Belediyesi’ne ait kamyona çarpan 41 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cemil Taşkan (E-41) yaşamını yitirdi. Kazanın ardından çöp kamyonu sürücüsü Hasan Güvenir (E-37) tutuklanırken, polis soruşturma başlattı. Lefke Avrupa Üniversitesi’nde çalışan Yeşilyurt sakini Taşkan’ın zamansız vedası sevenlerini üzdü.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza, 22 Haziran tarihinde saat 00.30 sıralarında Yeşilyurt’taki Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Güvenir, yönetimindeki NT 427 plakalı çöp kamyonu ile yolun sağ şeridinde bulunan bir ikametgâhın önünde çöpleri almak amacıyla durduğu sırada, cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Cemil Taşkan yönetimindeki PF 213 plakalı motosiklet kamyonun sol ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yolun kuzey kısmından çıkarak durabildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Cemil Taşkan için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Taşkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis, kazanın meydana geliş şeklinin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatırken, çöp kamyonu sürücüsü Hasan Güvenir’in tutuklandığını açıkladı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.