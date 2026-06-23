Durumu kritik

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 54 yaşındaki Rabikan Nalbant, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza, önceki gece saat 23.00 sıralarında Gazimağusa’daki İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Erkin Coşkun (E-51), yönetimindeki TLZ 088 plakalı araçla İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Zabitler Petrol önlerine geldiğinde, yolun ortasında bulunduğu belirtilen Gazimağusa sakini Rabikan Nalbant’a (E-54) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Nalbant, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Nalbant, ileri tedavi için Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan Nalbant’ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası araç sürücüsü Erkin Coşkun polis tarafından tutuklanırken, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla soruşturmanın sürdüğü bildirildi.