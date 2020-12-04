Allah korudu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Mutluyaka girişinde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında biri

3 yaşında çocuk iki kişi yaralandı.

Kaza Zalihe Özgen’in (60) yönetimindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çapması sonucu gerçekleşti.

Kazayı yara almadan atlatan Zalihe Özgen ile 3 yaşındaki torunu Arhan Özgen kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların kısa süre sonra taburcu edildiği belirtildi.

Polis soruşturma başlattı

Polisten alınan bilgiye göre; kaza, dün saat 13.00 sıralarında Mutluyaka köy girişinde meydana geldi. Yönetimindeki PC 948 plakalı araç ile Tuzla’dan Mutluyaka istikametine doğru seyreden Zalihe Özgen, direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solundan çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yolun sağ kısmına savruldu.

Kaza sonucu Zalihe Özgen ile araçta yolcu olarak bulunan torunu Arhan Özgen, kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak, yapılan ilk tetkiklerinin ardından taburcu edildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.