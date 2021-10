 ‘Kuzey Kıbrıs Uluslararası Turizm Rekabetçilik endeksi’

Ülkemiz ekonomik ve siyasi olaylar ile sallanıp duruyor. Öyle siyasiler var ki ülkenin yetiştirdiği akademisyenlere hor göz ile bakıyor ve onlara adeta hakaret ve aşağılıyor… Kendi yarattıkları Sarayönü ve Karpaz`dan öteye gidemeyen siyasetlerinin mahkumu olmuş, her şeye rağmen temiz kalmayı başarabilmiş Kıbrıs insanının safça duygularını, hislerini kandırmaya adeta gözlerini dikmiş sözde politikacılar var aramızda. Ben bunlara bire bir tanık oldum. Ortaya güzel bir fikir atıldığı zaman onu adeta yerle bir etmeye ant içmiş kişiler. Fikir kendilerinin değil ya, veya kendi çıkarlarına örtüşmüyor ya, en baştan itibaren kaybettiniz demektir. Hele ki bu akademik altyapınızı sektörel deneyim ile birleştirdiğiniz anda en büyük hedef tahtası olabiliyorsunuz. Halbuki bu bürokrat kesimin en önemli hedefi siyasileri desteklemek değil mi? Onların vizyonunu açarken aslında ülke siyasetine de kalıcı faydalar sağlamak hedefi olmamalı mı? Bakın elle tutulur, gözle görülür birkaç kıymetli kişinin haricinde ortada yüzlerce kişi ve devletten maaş çeken müşavir orduları. Kim yarattı bu sistemi? Maalesef sen ben değil, hepimiz.

Demokrasinin doğru çalıştığı bütün dünyada olabilir, ama burası Kuzey Kıbrıs. Siz koşulsuz her atılan saçma da olsa adımı övmek, katılmak, hatta desteklemek zorundasınız. İşinize gelirse, yoksa eriyip gidersiniz. Bir gün belki bu Kuzey Kıbrıs parlamento çatısı altında anlayışlar değişir ve özellikle siyasilere destek vermek için seçilen bürokrat kesim işinin ehli insanlardan seçilir. İnanın bugün yaşanan siyasi depremlerin en başında gelen şey yozlaşma ve kendinden olmayana düşman gözü ile bakan zihniyettir.

Rekabetçilik Endeksi önemli bir gösterge

Kuzey Kıbrıs Turizm Endüstrisi başarısı veya başarısızlığının en önemli göstergelerinden birisi de Uluslararası Turizm Rekabetçilik Endeksidir. Her ne kadar da bizim uluslararası siyasi bir kimliğimiz olmasa da bu ülke her şeye rağmen ticaret yapıyor, turizm aktivitesi var ve en önemlisi insanlar burada öyle veya böyle üretiyor. Dünyanın dört bir yanından buraya okumaya, eğitim almaya gelen insanlar, tatillerini geçirmeye gelen turistler var. Hal böyle olunca da dış dünyadaki imajınız ve yansımanız ülke olarak önemli bir yere sahip olabiliyor. Siyaseten son günlerde yaşanan çalkantılar inanın hiç benim ilgi alanımda değil. Ne yazık ki imaj, etkileşim, markalaşma adına yara alabileceğimiz unsurlar. Ancak ülke turizm endüstrisini etkileyen faktörler ve onların analizi ciddi kıymet verdiğim bir konu.

Bu anlamda 2018 yılında hayata geçirdiğim ve Kuzey Kıbrıs Turizm Sektörüne uyarladığım bir model çalışmamın üzerinde durmak istiyorum. Ana hatları ile yatırım politikalarını destekleyici unsurlar, Turizm ve Çevre Bakanlığı Politikaları, Turistik Hizmetler Altyapısı, Doğal ve Kültürel Kayaklar olarak dört ana başlığa birçok alt başlıklar da eklemiş ve kendimce önemli bir araştırma gerçekleştirmiştim. Kısaca yatırım politikalarını destekleyici unsurlar alt başlığına alttaki model çalışmada da görüleceği üzere iş ortamı, güvenlik, insan kaynağı, Turizm ve Çevre Bakanlığı başlığının altına ise Kuzey Kıbrıs Turizm Örgütü, KKTC Turizm Destinasyonu Pazarlama ve Tanıtım Modeli, Turizm Ürün Çeşitliliği, Alternatif Turizm Modelleri Uygulama Süreçleri ve Türkiye makamlarınca yeni bir Teşvik Modeli esasları



(Alternatif turizm modelleri kapsamında) üzerinde durmuştum. Buna ek olarak Turistik Hizmetler altyapısı ana başlığının altına Havayolu, Kara ve Deniz Yolu, Turistik tesisler ve diğer yan servisler ayrıca Doğal ve Kültürel Kaynaklar (Kültürel miras) ve İş seyahatlerini eklemiştim.Geçmişin moral bozucu sonuçlarını buradan size paylaşmak istemiyorum ancak emin olun ki özellikle Pandemi Covid-19 Süreci, ayrıca onun verdiği ekonomik ve siyasi değişimleri ölçmek adına Girne Amerikan Üniversitesi Master ve Doktora öğrencilerimi işin içerisine sokarak akademik anlamda yeni sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Yakında tüm dünyada (Competitive Tourism İndex Analysis of North Cyprus) başlığında bu sonuçları tüm kamuoyu nezdinde paylaşmış olacağım.‘Kuzey Kıbrıs Uluslararası Turizm Rekabetçilik endeksi’