4 tabanca 74 mermi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Güvercinlik ve Çayönü köyleri arasında, sınıra yakın bir arazi içerisinde, çalılıklara gizlenmiş tabanca olduğuna dair bilgi alan Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. Bölgeye giderek yaptıkları kontrolde poşet içerisinde 4 tabanca, 74 tane canlı mermi tespit eden ekipler pusuya yattı. Polis, bir gün bekledikten sonra poşeti almaya gelen Cuma Bayır’ı suçüstü yakaladı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının polis ekiplerini fark edince telefonunu kırdığı ve kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Bir gün beklediler

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Emin Özbilen, 28 Ekim 2021 tarihinde, Güvercinlik ile Çayönü köyleri arasında, sınıra yakın bir arazi içerisinde, saklı tabanca olduğuna dair bilgi alındığını söyledi. Emin Özbilen, aldıkları bilgi üzerine bölgeye gidilerek pusu görevine başlandıklarını ifade etti.



Özbilen, bir gün bekledikten sonra 29 Ekim 2021 tarihinde, saat 13.30 sıralarında, zanlı Cuma Bayır’ın, bölgeye geldiğini açıkladı. Özbilen, zanlının içerisinde 4 adet tabanca ve 74 adet canlı mermi bulunan poşete yaklaştığı sırada polisi fark ederek, telefonunu da kırıp koşarak kaçmaya başladığını, ancak makul güç kullanılarak yakalandığını ifade etti.Tabancaların balistik incelemeye gönderildiğini aktaran Özbilen, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.Zanlı avukatı Kaan Özanıl suçlamaları reddetti.Nöbetçi Yargıç Çiğdem Güzeler, soruşturmanın yeni başladığına dikkat çekti ve zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.