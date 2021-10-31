Yoğun temas var

Rum Yönetiminin, “Kıbrıs sorunundaki kritik dönemeçte” BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin Kıbrıs sorununun çözüm prosedürüne aktif katılmasını istediği, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in bu günlerde 5 ülkenin Güney Kıbrıs'taki büyükelçileri ile yeni bir temas turu başlattığı bildirildi.

Fileleftheros “5’leri Prosedürde İstiyor… Lefkoşa’dan Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri Yönünde Hareketler… Onlar Da Daha Aktif Katılıma Sıcak Bakıyor” başlıklı manşet haberinde Kıbrıs prosedürüne daha aktif katılmaya 5 daimi üyenin de sıcak baktığını, bunun da “Türkiye’nin Güvenlik Konseyi’ni Kıbrıs sorunundan uzak tutma niyetine karşı caydırıcı olarak işleyebileceğini” iddia etti.

Hristodulidis’in 5’lerin büyükelçileri ile başlattığı bu yeni temas turunun, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin görüşülmesi ve büyükelçilerin kendi başkentlerine, ardından da BM merkezine belirli mesajlar iletmelerini hedeflediği kaydedildi.

Rum yönetiminin söz konusu temaslarda dile getirilenlerden, Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs sorununda daha aktif rol oynaması gerektiği görüşüne muhataplarının da katıldığını not ettiği ve bunu “çok önemli” olarak yorumladığı belirtilen habere göre bu hedefin, BM Genel Sekreteri ile rutin temaslar ile başarılabileceğine inanılıyor. Genel Sekreter’in yeni temsilci atamasına ise önemli viraj addediliyor. Bu atama aracılığıyla Genel Sekreter’in, Güvenlik Konseyi’nin münferit değil bütün devletler olarak rol oynamasıyla ilgili niyetinin ortaya çıkacağı değerlendiriliyor.



Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2021, 08:06

ABD’nin Genel Sekreter Antonio Guterres’e, müzakerelerin yeniden başlaması için bu inisiyatifin derhal alınması gerektiği mesajını ilettiği, benzer bir mesajı Rusya’nın da verdiği hatırlatılan haberde Hristodulidis’in, yeni temas turları çerçevesinde dün ABD Büyükelçisi Jutith Gerber ve Rus Büyükelçi Stanislav Osatchiy ile görüştüğü haber verildi.Haberin detayında Rum Yönetiminin, Türkiye’nin Kıbrıs sorununu BM şemsiyesi dışına sürükleme eylemlerine karşı emniyet subabı olarak gerek ABD ile Rusya’nın gerek Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin tamamının Kıbrıs sorununa daha aktif katılmasını, özellikle Güvenlik Konseyi kararlarına uyulmayan Maraş meselesine de ABD ve Rusya’nın müdahil olmasını istediği belirtildi. Gerek bu iki ülke gerekse Çin ve Fransa’nın Maraş konusunun görüşülmesi ve ilgili kararların alındığı BM Güvenlik Konseyi’nde belirleyici rol oynadığı hatırlatıldı.Gazete Hristodulidis’in, Yunan dengi Nikos Dendias ile telefon görüşmesi yaptığını, Dendias’ın Güvenlik Konseyi Daimi üyesi ülkelerden Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Çin Dışişleri Bakanı Yuang Li ile kısa süre önce yaptığı görüşmeler ve muhataplarına Kıbrıs sorununa dair söyledikleri hakkında bilgi verdiğini yazdı. Hristodulidis’in de Dendias’a Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeleri aktardığını ekledi.Gazeteye göre telefon görüşmesi sırasında ikili, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın bölge ülkeleriyle oluşturduğu üçlü işbirlikleri gibi bölgesel düzeydeki faaliyetleri de ele aldı.