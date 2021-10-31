Mali polis iyi çalıştı

Suna ERDEN

Mali Suçlarla Mücadele Birimi'nin 2017 yılından beri yürüttüğü çalışmalar sonucu yasa dışı faaliyet gösterdikleri tespit edilen 49 sanal bet sitesine mahkeme kararıyla erişim engeli konuldu.

Mahkeme, erişim engelinin sağlanması için kararı Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu’na (BHTK) iletti.

Geçtiğimiz Perşembe günü verilen kararın Mali Suçlarla Mücadele Birimi'nin başvurusu üzerine alındığı belirtildi.

Elde edilen bilgilere göre; mali polis, 2020 yılı Temmuz ayında Bilişim Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle yasa dışı sanal bet operasyonlarında tespit ettiği sitelerle ilgili harekete geçti. Daha önce yasa olmadığı için erişim engeli başvurusu yapamayan polis, yasa çıktıktan sonra 2017’den günümüze kadar yaptığı operasyonlarda tespit ettiği sanal bet siteleriyle ilgili Spor Dairesi’ne başvurdu. Daireden alınan bilgide operasyonlarda tespit edilen 49 sitenin lisansının olmadığı belirlendi.



Bunun üzerine mali polis, söz konusu sitelere erişim engeli getirilmesi için mahkemeye başvurdu.Geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirilen duruşmada mahkemeye sunulan olgular ışığında 49 siteye erişim engeli konulmasına karar verildi.Kapatılan siteler arasında Kalebet, Bahsegel,Winwin, Bethit gibi sitelerin olduğu öğrenildi.Söz konusu yasa dışı bet sitelerinin sorumlularının, çalışanlarının daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda tutuklanan şahıslar olduğu bilgisi elde edildi.

Karar uygulandı

Kararı uygulamaya koyan BTHK Başkanı Kadri Bürüncük, 49 sanal bet sitesinin erişimine mahkeme kararı ile engel koyduklarını söyledi. Bürüncük, sitelerin listesinin ellerine ulaştığını, lisanslı olmadıkları için kapattıklarını ifade etti.