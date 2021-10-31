Hukuk mücadelesi sürecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersan Saner, 22. Olağan Genel Kurultay’da yaptığı konuşmada video skandalını gündeme getirdi. Saner, konuşmasında kendisine komplo kurulduğunu yineledi ve hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Saner, “Vicdansızlık. Biri hariç herkese hakkımı helal ediyorum” dedi.

Saner, yaklaşık bir yıl süren UBP Genel Başkanlığı ve 11 ay sürdürdüğü Başbakanlık dönemini ve hedeflerini de anlattı.

Saner, Parti’nin gelecekteki üç yıllık planını yaparken siyasi bir komplo ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Saner, hayatı boyunca en güçlü insanın kendisiyle barışık olan insan olduğu inancıyla çalıştığını, inandığı değerler için çalıştığını, siyasi etiğe önem verdiğini, çalmadığını, çırpmadığını söyledi.



Saner, örtülü ödenekten bir TL kullanmadığını, halk çıkarlarını koruduğunu, partiyi bir arada tutmak, hükümeti yürütmek çerçevesinde UBP geleneklerine uygun davrandığını, Türkiye ile el ele yürüdüğünü ifade etti.Saner, “Herkes görevden kaçarken görevi aldım hükümet kurdum, zor bir dönemde iktidar olmanın zorluklarını yaşadım, arkadaşlarımla çalıştım tek başına iktidarın konuşulmasına kadar geldim, Türkiye ile ilişkileri geliştirdim, Maraş açılımı, Kıbrıs konusunda Cumhurbaşkanı ile tam uyum içinde çalıştık, ne söz verdiysek hükümette yerine getirdik” dedi.Kendisine karşı yapılanlara siyasi ve hukuksal mücadelesinin devam edeceğini ifade eden Saner, “Partinin geleceği için bunu yaptım. Vicdansızlık, koltuk uğruna genel başkanına bu komployu kuranlara ve başındakilere geçit vermeyeceğim” dedi.Saner, adaletten şaşmadan, UBP değerlerine sahip çıktığını söyledi, hataları varsa halktan affını, partililerden de helallik istedi, “Bir kişi hariç herkese hakkının helal olduğunu” söyledi.