Pandora’nın kutusu başına bela oldu 

Rum Komünist AKEL Partisi, Pandora belgelerinde yer alan ve yolsuzluk iddialarına adı karışan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i istifaya çağırdı.

Başkanlık Sarayı önünde düzenlenen ve büyük ilgi gören eylem sırasında Anastasiadis’e yönelik sloganların yer aldığı pankartlar taşındı. Eylemciler, İngiliz basınında çıkan haberleri de pankartlarda kullanarak Anastasiadis’e “çek git” diye seslendi. Eylemde “Kıbrıs Daha İyisini Hak Ediyor, Değişiklik Gerekli” sloganına yer verildi.

Eylem sırasında bir konuşma yapan AKEL lideri Stefanos Stefanu, Rum liderinin hissedarı olduğu avukatlık bürosunun birçok skandala karıştığını belirterek “çoktan istifa etmeliydi” dedi.



Avrupa Konseyi’nin ‘Pandora Belgeleri’ konusunda geniş bir araştırma yaptığını ve bu belgelerde Anastasiadis’in adının da geçtiğini vurgulayan Stefanu, Rum liderinin göreve devam etmesinin Kıbrıs’a zarar verdiğini savundu.

Sözcü eleştirdi

Bu arada Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Başkanlık Sarayı önündeki eyleme tepki gösterdi. Pelekanos, diğer partilerin destek vermediği ve AKEL’in tek başına yaptığı bu eylemin hiçbir net gerekçesi bulunmadığını ve gerginliği tırmandıracağını söyledi.

Pelekanos, kaosu ve dağılmayı özleyen AKEL’in genel seçim öncesinde de benzer yöntemler kullandığını; ancak halkın verdiği cevapla, bu yöntemleri onaylamadığını kaydetti.

Almanya’dan destek istedi

Bu arada AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, eylem öncesinde Almanya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Anke Schlimm ile bir görüşme yaptı.

Stefanu, Kıbrıs sorununda 4 yıldan fazladır sürmekte olan çıkmazın Kıbrıs’ın geleceği açısından endişe yarattığını söyledi.

Habere göre Stefanu, Türkiye’nin Maraş ve Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “tahrikkar eylemlerinin” yeni oldubittiler yarattığını da ileri sürdü.