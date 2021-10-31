Saner’e destek verdi: Bunlar da geçer

Türkiye’nin Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, kurultayda yaptığı konuşmada video skandalı sonrası genel başkanlık adaylığından çekilen Başbakan Ersan Saner’i teselli etti. Yıldırım, FETÖ örneğini vererek, “Sayın Başbakan bunlar önemli değil geçecektir, önemli olan Türkiye ile KKTC’nin el ele omuz omuza yolculuğudur. UBP’nin birlik beraberlik içinde bu sorunları çözeceğine, siyasi istikrarsızlığa sebep verilmeyeceğine eminim” dedi.

Yıldırım, AKP) Genel Başkan Vekili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da iletti.

Yıldırım, UBP’nin başarılı bir kurultay geçirmesini ve ülkeye, halka hayırlı olmasını diledi.



Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. kuruluş yılını kutladıklarını belirten Yıldırım, Atatürk ve silah arkadaşlarını andı, KKTC’nin de bu coşkuya ortak olduğunu, bundan mutlu olduklarını vurguladı.Türk halkının her zaman bağımsız ve hür yaşadığını ifade eden Yıldırım, Kıbrıs’ın Akdeniz’de sadece bir ada olmadığını, KKTC’nin de sıradan bir devlet olmadığını, Anadolu’nun, Türk milletinin ayrılmaz parçası ayrıca Kıbrıs Türk halkının bağımsız hür egemen yaşamasının Türkiye’nin milli davası olduğunu kaydetti.Yıldırım, UBP’nin kurucusu Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı da yad ederek, Türk milletinin hiç bir dönem boyunduruk altına girmediğini girmeyeceğini vurguladı, vatan, hürriyet ve istiklal uğruna şehit olan herkesi andı.Yıldırım, kurultaydan istikrar ve güvenin çıkacağına inanç belirtti.