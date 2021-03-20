Kuzey Kıbrıs’ta 32’si yerel 43 pozitif vaka

Kuzey Kıbrıs’ta 24 saatte 6 bin 930 test yapıldı, 32'si yerel 43 pozitif vakaya rastlandı. Vakalardan 18'inin Lefkoşa, 3'ünün Girne, 6'sının Gazimağusa, 4'ünün Güzelyurt, 1'inin İskele bölgesinden olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 kişi havayolu ile ülkeye geldi, 7 kişi önceden tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Yenişehir-2 , Hamitköy-3/ Metehan-1, K.Kaymaklı-2 , Sulariçi-8 , Gönyeli-2

Girne: Girne Merkez- 1, Çatalköy-1, Dikmen-1

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez- 3,Vadili-1, Ulukışla-2

Güzelyurt: Şahinler- 2, Güzelyurt Merkez-2

İskele: İskele Merkez -1

Cezaevi alarmda

Son 24 saatte tespit edilen vakalardan birinin Merkezi Cezaevi’nde çalışan bir gardiyan olduğu belirtildi.

Cezaevi’ndeki vaka sayısı 2’ye yükseldi. Testi pozitif çıkan gardiyanın 5 gündür karantinada olduğu, temaslısı bulunmadığı belirtildi. Gardiyanın daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğu, ilk testinin negatif çıktığı, 5 gün sonra yapılan ikinci testin pozitif olduğu kaydedildi.

Bu gelişme üzerine Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri, Merkezi Cezaevi’ni ilaçladı. Sivil Savunma’dan verilen bilgiye göre, dekontaminasyon çerçevesinde Coronavirüsüne karşı İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Cezaevi’nde ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Güneyde 364 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 57 bin 791 test yapıldı, 364 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 41 bin 475'e ulaştı.

Hastanelerde tedavi gören 204 hastadan 45’inin durumun ağır olduğu bildirildi.