Aşıda umut verici sonuç

Küresel tehdit haline gelen Covid-19 salgınında dünya umudunu aşılara bağladı.

Aralarında Türkiye'nin de aldığı Çinli biyoteknoloji firmasının Covid-19'a karşı geliştirdiği Sinovac aşısıyla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bilimsel bir araştırma gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü, 527 sağlık çalışanı üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada, Sinovac aşısı olanların yüzde 99,6’sında yüksek oranda antikor geliştiğini belirledi.

Tespit edilen yüksek antikor seviyesi ile umut yaratan araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri de Coronovac Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptıran kişiler arasında henüz Covid-19 vakasına rastlanmaması oldu.

"Covid-19 Aşısı Uygulanan Kişilerde Antikor Yanıtının Değerlendirilmesi" adlı çalıştayda Sinovac’ın Coronavac aşısının iki dozunu da yaptıran sağlık çalışanlarında oluşan antikor seviyesi, bir yıl boyunca düzenli olarak takip edilecek.

525 kişide yüksek antikor tespit edildi

Araştırma projesi kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde aşılanan sağlık çalışanlarının, aşılama sonrasında geliştirdikleri antikor seviyelerini ölçüldü.

Araştırma kapsamında yaşları 27-72 aralığında değişen, 172 erkek ve 355 kadın olmak üzere toplam 527 kişinin antikor ölçümleri yapıldı. Bunların 525’inde yüksek oranda antikor geliştiği tespit edildi.

Arada uçurum yok

Araştırmada kullanılan test kitini (SARS-CoV2 IgG II Quant) üreten Abbott şirketinin önerilerine göre, aşının etkinliğinin olumlu olarak değerlendirilmesi için antikor seviyesinin 50 AU/mL üzerinde olması gerekiyor.

Antikor düzeyinin daha düşük çıkması ise negatif olarak değerlendiriliyor.

DESAM Araştırma Enstitüsü’nün açıkladığı sonuçlara göre aşılama sonrasında antikor testi yapılan 172 erkekte en düşük antikor seviyesi 86,3 AU/ml olarak belirlendi. En yüksek antikor değeri ise 6.613 AU/ml olarak saptandı. Aşılama sonrasında erkeklerde oluşan antikor seviyesinin ortalaması ise 1.332 AU/mL oldu. Kadınlarda gelişen antikor seviyeleri erkeklere göre daha yüksek olsa da arada büyük bir uçurum yok. Araştırma kapsamında 355 kadında ortalama antikor seviyesi 1.436 AU/mL olarak saptandı. Böylece hem kadınlarda hem de erkeklerde, 50 AU/mL seviyesinin çok üzerinde bir antikor oluşumu gözlenmiş oldu.

İkinci dozdan sonra Covid-19’a yakalanan olmadı

Tespit edilen yüksek antikor seviyesi ile umut yaratan araştırmanın, çarpıcı sonuçlarından biri de Coronovac Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptıran kişiler arasında henüz Covid-19 vakasına rastlanmaması oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü’nün ikinci dozun 15’inci gününde, aşılananlar arasından rastgele seçilen 64 kişiye uyguladığı PCR testlerinin tamamı negatif çıktı.