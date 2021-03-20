Analiz sonucu bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Mehmetçik ve Kumyalı köylerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda bir gram sentetik cannabinoid (bonzai) ve henüz ne olduğu belli olmayan ancak uyuşturucu olduğu düşünülen sıvı maddeyle yakalanan Ayten Gücüyeter ile Hüseyin Gazi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın bitmediği, sıvı maddeyle ilgili analiz sonucunun beklendiği belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 12 Mart 2021 tarihinde, zanlı Ayten Gücüyeter’in tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve ikametgahına baskın yaptıklarını anlattı.

Polis, yapılan arama sonucunda bir gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini belirtti.

Polis uyuşturucu maddeyi zanlı Hüseyin Gazi’nin, Gücüyeter’e verdiğinin tespit edildiğini ifade etti.

Gazi’nin evine baskın yaptıklarını ve arama sonucu, uyuşturucu içerdiğine inanılan bir bardak sıvı maddenin emare alındığını açıklayan polis, halen daha analiz sonuçlarının çıkmadığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, analiz sonuçlarının beklendiğini kaydeden polis, ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 4 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.