KKTC üzerinden siber korsanlık

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’tan, Türkiye ve Danimarka’ya uzanan siber korsanlık yoluyla gerçekleşen 137 bin Euro’luk vurgun, polisin derin araştırması sonucunda ortaya çıktı.

Bilgisayar korsanlarının Türkiye ile Danimarka’daki iki firma arasındaki yazışmaları hacklediği,

137 bin Euro’luk ödemenin KKTC’deki bir hesaba aktarılmasını sağladığı ve parayı çektikleri belirtildi.

Türkiye’den KKTC polisine yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmada işin ucu Girne’de yaşayan Nijeryalı Great Chenemarho Eze’ye dayandı.

Zanlı Eze dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılırken, polisin başka şahısları da aradığı belirtildi.

Mail yazışmalarını hacklediler

Mahkemede aktarılan bilgilere göre; Türkiye’de faaliyet gösteren bir mobilya firması, Danimarka’daki bir şirketle alışveriş yaptı.

İnternet üzerinden elektronik posta (e-mail) yoluyla iletişim kuran Türkiye ile Danimarka’daki firmanın yazışmaları hacklendi.

Maildeki bilgileri çalan bilgisayar korsanları, aldığı ürünler karşılığında Türkiye’ye ödeme yapacak olan Danimarka’daki firmaya yanlış hesap bilgileri gönderdi.

Korsanlar, böylece 137 bin Euro’luk ödemenin KKTC’de faaliyet gösteren bir işletmeye gönderilmesini sağladı.

Paranın KKTC’ye gönderilmesini sağladılar

KKTC’ye yönlendirilen para, 5 Şubat 2021 tarihinde nakit olarak çekildi. Türkiye ile Danimarka’daki firma 25 Şubat’ta durumu anlayınca harekete geçti. KKTC polisi ile temasa geçilirken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucu nakit olarak çekilen paranın Girne’de yaşayan Nijerya Uyruklu Great Chenemarho Eze isimli zanlıya teslim edildiği belirlendi.

Tespit edilen zanlı 19 Mart 2021 tarihinde gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldı. Zanlı dün soruşturma aşamasında 3 gün tutuklu kalması talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeden 3 gün tutukluluk süresi temin eden mali polis, bu süre içerisinde suça karışan diğer şahısları, suç aleti olan bilgisayarları tespit etmeye çalışacak ve çekilen paranın akıbetini araştıracak.