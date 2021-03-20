İfadeler alınıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından İskele’de düzenlenen operasyonda tutuklanan Omah Clive Peter ile Jersan Leko Etta hakkındaki soruşturma sürüyor.

Operasyonda 190 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanan iki zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlılarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu söyledi.

Soruşturmayı yapan polis memuru Osman Üreten, 17 Mart 2021 tarihinde zanlı Omah Clive Peter’in tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. İskele, Boğaz’da bulunan siteye baskın yaptıklarını, Omah Clive Peter ile Jersan Leko Etta’nın site önünde bir araçta tespit edildiklerini belirtti.

Polis memuru Osman Üreten, araçta yapılan aramada uyuşturucu kalıntısı bulunduğunu bildirdi.

Üreten, zanlıların kaldığı ikametgahın arandığını ve yatak odasında, komedin çekmecesinde 8 ayrı foil kağıdına sarılı vaziyette, 190 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Polis, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplamda 6 bin 500 TL paraya da el konulduğunu bildirdi.

Zanlıların önceki gün mahkemeye çıkarılarak haklarında bir gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın bitmediğini, analiz sonuçlarının beklendiğini ifade ederek, ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Çandaş, zanlıların, 4 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.