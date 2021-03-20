Deport edilecek

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Lapta bölgesinde karantina oteli olarak kullanılan işletmede 24 yaşındaki erkeğe tecavüz ettiği iddia edilen 46 yaşındaki Adem Elma hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 27 Şubat 2021 tarihinde saat 18.00 sıralarında Lapta’da, karantina oteli olarak hizmet vermekte olan bir işletmede meydana geldiğini söyledi.

Polis, otelde karantinada bulunan zanlı Adem Elma’nın yine kendisi ile aynı yerde ama başka bir odada izole olarak tutulan M.D. isimli erkek şahıs ile birlikte alkol aldıklarını açıkladı.

Polis, M.D.’nin daha sonra kendi odasına geçtiğini, zanlı Elma’nın bir süre sonra onun yanına gittiğini ifade etti.

Polis memuru, zanlının yatak odası içerisinde M.D.’ye tecavüz ettiğini söyledi. Şikâyet üzerine zanlının gözaltına alındığını, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, mahkemeye çıkarılarak 2 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı.

Polis, 24 yaşındaki şikâyetçinin doktor kontrolünden geçirildiğini; cinsel ilişkiye bağlı ekimozlar tespit edildiğini aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye çalışma ön izni ile getirildiğini ancak iptal olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 3 ayı aşmayan bir süre cezaevine gönderilmesine emir verdi.