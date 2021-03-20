Ek süre alındı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tasarruflarında 12 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunan Fehim Özuğurlu ile Aydan Sel, dün ek tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis, 15 Mart 2021 tarihinde, Gazimağusa’nın Maraş bölgesinde bir futbol sahası yakınlarında uyuşturucu madde gizlendiğine dair bilgi aldıklarını anımsattı. Bölgede pusu görevine başladıklarını kaydeden polis, bir süre sonra Fehim Özuğurlu’nun kiralık araç ile geldiğini ifade etti. Polis, zanlının araçtan inerek, yol kenarından bir takım şeyler aldığının görüldüğünü, bu gelişme üzerine aracı takibe aldıklarını belirtti. Polis, takibin Kalliland bölgesine kadar sürdüğünü, zanlıyı gözaltına aldıklarını söyledi. Polis, araçta yapılan arama sonucu 10 gram uyuşturucu madde bulduklarını belirtti. Zanlının evine de gidildiğini, zanlı Aydan Sel’in ikametgah içinde tespit edildiğini kaydeden polis, burada yapılan arama sonucu ise 2 gram uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, analiz sonuçlarını beklediklerini bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 4 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.