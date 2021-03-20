Mali polis de devrede

Suna ERDEN

Gönyeli’de yabancı uyruklu Joel Rilwan Kasumu’nun evinde sahte evrak işlemleri yapıldığına dair ihbar yapıldı.

Mali polis, ihbarın yapıldığı adrese baskın düzenledi. Ancak evde yapılan aramada sahte evrakla ilgili herhangi bir şey bulunmazken, az miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Soruşturmaya narkotik şube de dahil olurken, operasyonda gözaltına alınan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mali şubenin de sahte evrakla ilgili araştırmalarını sürdüreceği belirtildi.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 18 Mart 2021 tarihinde resmi belge düzenlendiğine ve tedavüle sürüldüğüne dair ihbar alındığını, Mali Suçlarla Mücadele Ekipleri’nin Joel Rilwan Kasumu’nun Gönyeli’deki evine operasyon düzenlediğini söyledi.

Polis memuru, evde yapılan aramada tuvalet kısmında bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve zanlının suçüstü gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Şubat ayı içerisinde aranmakta olan bir şahıstan 2 gram şeklinde aldığını ve bir kısmını tükettiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında talep edilen tutukluluk süresini onayladı