Cennet ada cennet

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 6 Temmuz 2017 tarihinde iki ayrı evde düzenlenen operasyonda ele geçirilen 14 gram uyuşturucuyla ilgili yargı süreci 3 yıl 3 ay sonra tamamlandı. Operasyonda tutuklanan iki kişiden biri olan Taofeek Omobode Quadri, dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla 9 ay hapse mahkûm edildi.

Kararda sanığın, operasyonda yakalanan diğer isim olan O.U.’ya 10 gram uyuşturucu verme suçundan yargılandığı belirtildi.

Sanığın uyuşturucuyu para karşılığında vermemesi ve satma amaçlı hareket etmemesi lehinde değerlendirildi.

Kararda operasyonun 6 Temmuz 2017 tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirildiği, O.U.’nun evinde yapılan aramada 10 gram hintkeneviri bulunduğu anımsatıldı. Yapılan soruşturma sonucu O.U.’nun uyuşturucu maddeyi Taofeek Omobode Quadri’den aldığının belirlendiği kaydedildi.

Quadri’nin gözaltına alındığı, evinde yapılan aramada 4 gram 796 miligram hintkeneviri bulunduğu belirtildi.

Kararı okuyan Ağır Ceza Heyeti Başkanı Nüvit Gazi, uyuşturucu madde kullanımın ülkemizde yaygınlaştığını belirterek, bu suçun önüne geçilebilmesi için caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Gazi, sanığın ülkemizde 10 yıldan fazladır ikamet etmekte olduğunu dile getirerek, hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi arkadaşına para karşılığında vermediğini, bu nedenle uyuşturucu satışı suçunun söz konusu olmadığını ifade etti.

Gazi, sanığın uzun yıllardır ülkemizde yaşadığını, kullandığı maddenin hintkeneviri olmasını ve uyuşturucu satışı yapmadığını göz önünde bulundurarak, 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildiğini açıkladı.