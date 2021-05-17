Kuzeyde 124 bin, güneyde 433 bin aşılama

Kuzey Kıbrıs’ta 124 bin 24, Güney Kıbrıs’ta ise 433 bin 362 kişi aşılandı. Kuzeyde aşılanan 124 bin 25 kişiden 72 bin 783 kişiye ilk doz aşı vurduranlar olduğu belirtildi.

Güneyde ise aşılanan 433 bin 362 kişiden 324 bin 573’ünün ilk dozları yapanlar olduğu kaydedildi.

Nüfusu yaklaşık 382 bin olan Kuzey Kıbrıs’ta 15 Mayıs 2021’e kadar toplam yapılan aşı sayısının



124 bin 024 olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden elde edilen bilgide; birinci doz aşı uygulanan kişi sayısının 72,783 olduğu kaydedildi. İkinci doz aşı yaptıranların oranının ise51 bin 24 olduğu belirtildi. Aşılama çalışmalarının sürdüğü, ülke genelinde 19 merkeze uygulama yapıldığı kaydedildi.Nüfusu yaklaşık 900 bin olan Güney Kıbrıs’ta ise 27 Aralık 2020'den 15 Mayıs 2021'e kadar 433 bin 362 aşı yapıldığı bildirildi. Aşıların ciddi bir koruma kalkanı oluşturduğu ve aşılamanın yüksek olduğu bölgelerde, Covid-19 pozitif vaka oranında önemli düşüşler yaşandığı belirtildi. Fileleftheros’a göre güneyde aşılanma oranı yüzde 44’e ulaştı. 26 Nisan - 14 Mayıs dönemine ait verilere göre, Covid-19'a karşı aşılama planı geliştikçe, vaka sayısı azaldı ve hastane göstergeleri de olumlu bir değişim gösterdi.

Hastaneye yatışlar azaldı

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, özellikle aşı kapsamının yüzde 80'i aştığı ileri yaşlarda, vaka sayısı Mart ayından bu yana çok düşük seviyelerde sabit kalırken, bu yaşlarda hastaneye yatışlar da keskin bir şekilde azaldı. Aşının en az ilk dozunu almış olan 50-69 yaşlarında kademeli bir azalma olduğu, vaka ve hastaneye yatış sayısında önemli düşüşler yaşandığı da belirtildi. Güneyde ilk doz ile aşılama 15 Mayıs itibarıyla yüzde 43,9'a denk gelen 324 bin 573 kişiye ulaşırken, aynı zamanda nüfusun yüzde 14,7'si iki doz aşı oldu. Bu oran 108 bin 789 kişiyi yansıtıyor. Güneyde 27 Aralık 2020'den 15 Mayıs 2021'e kadar 433 bin 362 aşı yapıldı, yani 100 kişi başına 49,3 doz aşı uygulandı.