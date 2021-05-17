Ailesi şikâyetçi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 62 yaşındaki Türkmenistan uyruklu B.H. isimli adam, 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Olayın geçtiğimiz nisan ayında meydana geldiği, zanlının ise üç gün önce tutuklandığı belirtildi. Cinsel saldırı olayının ailenin şikâyetiyle ortaya çıktığı, zanlının küçük kızın eniştesi olduğu ve aynı evde kaldıkları ifade edildi.

Duruşmada olayı aktaran polis, 2021 yılı Nisan ayı içerisinde zanlının ikametgâhı içerisinde akrabası olan ve aynı yerde kalan 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.



Polis, 11 yaşındaki kızın ailesinin 12 Mayıs tarihinde adli şubeye gelerek, zanlının çocuğun kıyafetlerini çıkardığına cinsel organına temas ettiğine ve öptüğüne dair şikâyetçi olduğunu açıkladı.Polis, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak hücreye konduğunu söyledi.Mesele ile ilgili olarak ailenin ifadelerinin temin edildiğini kaydeden polis, cinsel saldırı iddialarının araştırıldığını açıkladı. Polis, ayrıca zanlının da ifade verdiğini; bazı beyanlarda bulunduğunu belirterek, bu yönde de araştırma yaptıklarını söyledi.Çocuğun psikolojik muayeneden geçirileceğini, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden rapor beklendiğini belirten polis, zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Talebi değerlendiren mahkeme, hakkında çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla soruşturma yürütülen zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.