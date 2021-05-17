Manavoğlu: Esnaf kan ağlıyor

Bayramda Güzelyurt çarşısını ziyaret eden Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, esnafın durumunun üzücü olduğunu belirtti. Gözlemlerini anlatan Manavoğlu, “Manzara çok üzücü dükkânlar boş. Sanki bayram havası ve heyecanı yok. Müşteri de yok adeta 'ölü şehir misali' bir atmosfer ortamı vardı. Esnaf çok dertli bir dokunsak bin ah işitiyoruz” ifadelerini kullandı.

HP Partisi Genel Sekreteri, Parti Meclisi üyeleri ve Milletvekili Manavoğlu, bayramda Güzelyurt çarşısını ziyaret ederek, esnafla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dileyen HP’liler üzücü manzarayla karşılaştı.

Ziyaret sonrası gözlemlerini sosyal medya hesabından aktaran Manavoğlu, çarşının ölü şehre döndüğünü belirtti. Manavoğlu, şunları kaydetti:

Güzelyurt çarşı esnafıyla bayramlaşma ziyareti esnasında gözlemlediğimiz manzara çok üzücüydü.



Dükkânlar boş, sanki bayram havası ve heyecanı yok. Müşteri de yok adeta 'Ölü şehir misali' bir atmosfer ortamı vardı… Esnaf çok dertli bir dokunsak bin ah işitiyoruz.Bu nedenle esnafın nefes alabilmesi için sınır kapılarının acilen planlı, denetimli ve PCR testi şartıyla açılması şarttır. Önlemlerin alınması ve geçişlerin sağlanması için karar üretilmesi gerekiyor. Aksi takdirde ekonominin ve özel sektörün şah damarını kesmiş olursunuz.

HP dört bölgeyi ziyaret etti

Öte yandan Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre; arife günü Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve Lefke'de ziyaretlerde bulunan HP Başkanı Kudret Özersay, bazı HP Milletvekilleri ve yöneticileri, esnafın ve vatandaşın sıkıntılarını dinledi.

Ziyaretlerde Halkın Partisi’nin gailesinin memleket ve vatandaş olduğunu belirten HP heyeti, esnafın nefes alacağı formüllerin bir an önce uygulamaya konulması gerektiğini ve işe kapıların açılmasıyla başlamak gerektiğini söyledi.

Hükümetin halkın sıkıntılarına kulaklarını tıkadığını, insanların geçim sıkıntısının vahim boyutlara geldiğini savunan HP’liler, farklı destek paketleriyle esnafın yarasına merhem olmak gerektiğinin, pandemi koşullarını da göz önünde bulundurarak akılcı ve bilime dayalı önlemlerle ilerlenmesi gerektiğinin altını çizdi.