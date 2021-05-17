86’sı sokağa çıktı

Pandemi yasakları çerçevesinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, önceki gün ve dün kurallara uymayan 101 kişiyi tespit ederek, haklarında yasal işlem başlattı. Tespit edilen 101 kişiden 86’sının sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada; dün saat 08.00-19.00 saatleri arasında ülke genelinde denetimler gerçekleştirildi.



Denetimlerde 69 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinin ise açık bulunduğu tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.Öte yandan önceki gün de ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde yasakları ihlal eden 31 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.Polisten verilen bilgiye göre denetimler sonucu; 17 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin saat 21.00’de kapatması gerekirken saat 22.00’ye kadar açık bulunduğu, 1 minibüs şoförünün aracının kapasitesinin yüzde ellisinden fazla yolcu taşımaması gerekirken, yüzde ellisinden fazla yolcu taşıdığı,12 kişinin ise eğlence maksatlı tekne turu düzenleyerek, yasal emirlere riayet etmedikleri tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.