AVM’de gezerken tuvalete götürmüş

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşanan olayda M.U. (E-17), 13 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Zanlının bir alışveriş merkezinin (AVM) tuvaletinde kız arkadaşına tecavüz ettiği, şikayet üzerine tutuklandığı belirtildi.

Kız çocuğunun doktor kontrolünden geçirildiği; tecavüz bulgusu tespit edildiği açıklandı. Zanlı mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.



Duruşmada zanlının yaşının küçük olması nedeniyle kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilirken, olayla ilgili bilgiler elde edildi.İddialara göre; zanlı 14 Nisan 2021 tarihinde 11.30-12.00 saatleri arasında Küçük Kaymaklı'da bulunan bir alışveriş merkezinin erkek tuvaleti içerisinde 13 yaşındaki kız arkadaşına cinsel saldırıda bulundu.Kız arkadaşına tecavüz eden zanlı, kızlık zarının yırtılmasına neden oldu. Olay, aynı gün polise bildirilirken, zanlı şikâyet üzerine gözaltına alındı. Şikayetçi olan kız ise doktor kontrolünden geçirildi. Yapılan kontrolde kız çocuğunun kızlık zarında yırtık oluştuğu tespit edildi.Gözaltına alınan zanlı hakkında “on altı yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, vahim zarar, çocuğun cinsel istismar ve cinsel saldırı” suçlarından soruşturma başlatıldı.Mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutuklama emri alınan zanlının bu süre içerisinde hücrede tutulacağı, polisin kamera görüntüleri inceleyeceği ve ifade alacağı belirtildi.