banner493

Kurallara uyuldu

Lefkoşalılar bayramın son gününü pazardan alışveriş yaparak değerlendirdi

Kurallara uyuldu
banner432

Onur ULAĞ
Lefkoşa’da her cumartesi olduğu gibi Otobüs Terminali’nde pazar yeri kuruldu. Lefkoşalılar bayramın son gününü pazardan alışveriş yaparak değerlendirdi. Vatandaşların maske takarak, sosyal mesafeye uyarak kuralları yerine getirdiği görüldü. Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri de Pazar yerinde kontroller gerçekleştirirken, esnafın da kurallara dikkat ettiği belirtildi.
Bayramın son günü haftalık alışverişini yapmak için Pazar giden vatandaşlar, bazı sebzeleri ucuza alabilirken, bazı ürünlerin fiyatı cep yaktı. 
Patates 3, biber 5, pancar, havuç, kabak 4 liradan tezgâha konurken, muz, şeftali kilosu 10 liradan alıcı bekledi. Mevsim meyvesi çilek ise kilosu 15 liraya satıldı.
Açık pazarda önceki gün fiyatlar şöyleydi:
Domates: 5 TL
Patates: 3 kilo 10 TL
Salatalık: 3 kilo 10 TL
Kuru Soğan: 4 TL

banner499
Yerli Şeftali: 10 TL
Muz: 10 TL
Çilek: 15 TL
Kapya biber: 20 TL
Mantar: 20 TL
Dolmalık biber: 5 TL
Pancar: 4 TL
Havuç: 4 TL
Kabak: 4 TL
Ayşe Kadın Fasulye: 15 TL 

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021, 10:22
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
Sıcaklar arttı tehlike başladı
Sıcaklar arttı tehlike başladı
  1. KIBRIS

banner456

banner459

banner472

banner460