Kurallara uyuldu

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da her cumartesi olduğu gibi Otobüs Terminali’nde pazar yeri kuruldu. Lefkoşalılar bayramın son gününü pazardan alışveriş yaparak değerlendirdi. Vatandaşların maske takarak, sosyal mesafeye uyarak kuralları yerine getirdiği görüldü. Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri de Pazar yerinde kontroller gerçekleştirirken, esnafın da kurallara dikkat ettiği belirtildi.

Bayramın son günü haftalık alışverişini yapmak için Pazar giden vatandaşlar, bazı sebzeleri ucuza alabilirken, bazı ürünlerin fiyatı cep yaktı.

Patates 3, biber 5, pancar, havuç, kabak 4 liradan tezgâha konurken, muz, şeftali kilosu 10 liradan alıcı bekledi. Mevsim meyvesi çilek ise kilosu 15 liraya satıldı.

Açık pazarda önceki gün fiyatlar şöyleydi:

Domates: 5 TL

Patates: 3 kilo 10 TL

Salatalık: 3 kilo 10 TL

Kuru Soğan: 4 TL



Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021, 10:22

Yerli Şeftali: 10 TLMuz: 10 TLÇilek: 15 TLKapya biber: 20 TLMantar: 20 TLDolmalık biber: 5 TLPancar: 4 TLHavuç: 4 TLKabak: 4 TLAyşe Kadın Fasulye: 15 TL