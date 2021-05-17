Kurallara uyuldu

Onur ULAĞ
Lefkoşa’da her cumartesi olduğu gibi Otobüs Terminali’nde pazar yeri kuruldu. Lefkoşalılar bayramın son gününü pazardan alışveriş yaparak değerlendirdi. Vatandaşların maske takarak, sosyal mesafeye uyarak kuralları yerine getirdiği görüldü. Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri de Pazar yerinde kontroller gerçekleştirirken, esnafın da kurallara dikkat ettiği belirtildi.
Bayramın son günü haftalık alışverişini yapmak için Pazar giden vatandaşlar, bazı sebzeleri ucuza alabilirken, bazı ürünlerin fiyatı cep yaktı.
Patates 3, biber 5, pancar, havuç, kabak 4 liradan tezgâha konurken, muz, şeftali kilosu 10 liradan alıcı bekledi. Mevsim meyvesi çilek ise kilosu 15 liraya satıldı.
Açık pazarda önceki gün fiyatlar şöyleydi:
Domates: 5 TL
Patates: 3 kilo 10 TL
Salatalık: 3 kilo 10 TL
Kuru Soğan: 4 TL
Muz: 10 TL
Çilek: 15 TL
Kapya biber: 20 TL
Mantar: 20 TL
Dolmalık biber: 5 TL
Pancar: 4 TL
Havuç: 4 TL
Kabak: 4 TL
Ayşe Kadın Fasulye: 15 TL Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021, 10:22