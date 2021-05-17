Sıcaklar arttı tehlike başladı

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da, Gönendere’de Sandallar köyünde, Kuzucuk’ta yangın çıktı. Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, biçilmemiş arpa ve balyalar küle döndü.

Lefkoşa’nın Kermiya bölgesinde önceki gün saat 11.00 sıralarında tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 12 dönümlük arazi içerisinde bulunan biçilmemiş arpa yandı.

Yangına Lefkoşa İtfaiye ekipleri ve bölgede bulunan bir inşaat şirketine ait iş makinesi ve inşaatta görevli çalışanlar müdahale ederek söndürdü.

Sandallar köyünün kuzeyinde çıkan yangında ise 2 şahsa ait 13 dönüm anız, 44 adet rulo balya, 1 dönümlük biçilmemiş arpa yandı.



Polis açıklamasına göre, nedeni tespit edilemeyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuzucukta yangın

Kuzucuk’ta da önceki gün saat 12.30 sıralarında bir şahsa ait ikametgâhın arka bahçesinde yangın çıktı.

Kamyon damperinin elektrik tellerine takılarak kopması sonucu çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması neticesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda 50 adet kare balya yanarak zarar gördü.

Öte yandan, Gönendere'de de önceki gün saat 14.30 sıralarında bir şahsa ait yarım dönüm arazi içerisinde tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; çıkan yangın sonucu arazi içerisinde bulunan 1 adet rulo balya, 15 metre sulama hortumu tamamen, 2 adet limon ağacı ise kısmen yanarak hasar gördü.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021, 10:21