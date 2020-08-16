Kuzeyde 13, güneyde 14 vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 13 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Böylelikle toplam vaka sayısı 209’ya yükseldi.

Güney Kıbrıs’ta ise 14 yeni vaka tespit edildi, toplam sayı bin 332’ye ulaştı.

Kuzeyde tespit edilen 13 vakadan 10’unun yurt dışından ülkeye gelenler, 3’ünün ise daha önce tespit edilen vakalarla temas eden kişiler olduğu öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan güncel verilere göre; 14 Mart 2020 tarihinden şimdiye kadar tespit edilen 209 vakadan 140’ının taburcu edildiği, 62’sinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Pilli: Sıkı denetimler başlatıldı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 12 olduğunu, 13 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Ancak daha sonra yapılan açıklamada vaka sayısının 10 değil 13 olduğu bildirildi.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 10’unun yurt dışından ülkeye geldiğini, diğer 3’ünün ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve gözetim altında bulunduklarını belirtti. Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Bakan Pilli, yurt dışından ülkemize gelen ve test sonuçları pozitif çıkan bazı kişilerin taahhütname imzalamalarına karşın, test sonuçları çıkana kadar beklemediklerini, kendilerini izole etmediklerini ve yasayı çiğnediklerini ifade ederek, bu kişilerle ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif olarak belirlenen bu kişilerin şu anda gözetim altında olduklarını kaydetti.

Açık hava veya kapalı alanlarda faaliyet gösteren eğlence yerleri ve restoranlarda sıkı denetimlerin başlatıldığına dikkat çeken Bakan Pilli, özellikle mekan girişlerinde gelen kişilerin kayıt altında tutulmasının elzem olduğunu, kurallara uymayan işletmelerle ilgili yasal işlemlerin yapılacağını vurguladı.

Bakan Pilli, vakaların artışta olduğunu, dolayısı ile sosyal mesafe, hijyen kurallarının büyük önem arz ettiğini, kalabalık yerlerde özellikle önlem alınması gerektiğini hatırlattı.

Bakan Pilli, Coronavirüs’le ilgili güncel verileri de paylaştı.

Covid-19 genel durumu:

Dün yapılan test sayısı: 2012

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 13

Dün taburcu edilen vaka sayısı:1

Dün kaybedilen vaka sayısı: 0

Toplam test sayısı: 94.411

Toplam vaka sayısı: 209

Toplam taburcu edilen vaka sayısı: 140

Tedavisi devam eden vaka sayısı:62

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 0

Güneyde 14 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta ise 24 saatte 3 bin 813 test yapıldı ve 14 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildi.

Böylelikle Güney Kıbrıs'ta tespit edilen yeni vakalarla toplam sayı bin 332’ye yükseldi.